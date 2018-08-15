Кадровое назначение в компании «Анджелини» в России

В конце июня к компании «Анджелини» присоединилась Елена Кольцова. Она возглавила направление корпоративных коммуникаций в российском отделении международного холдинга.

Елена будет отвечать за развитие корпоративного бренда компании, маркетинговые коммуникации, взаимодействие с органами власти, КСО.Елена работает в фармацевтическом бизнесе с 2008 года.

До прихода в «Анджелини» отвечала за развитие направления коммуникаций в таких компаниях как «Нанолек», STADA, Hemofarm. Дважды вошла в Топ-100 лучших менеджеров по корпоративным коммуникациям рейтинга Коммерсант и Ассоциации менеджеров России.

«Фармацевтика – одна из самых социально-ориентированных отраслей, которая постоянно развивается и обладает колоссальным объемом ценных знаний. Работая в нашей отрасли, ты понимаешь, что являешься частью большого полезного дела,- это безусловно вдохновляет. Каждая новая компания – это новая область знаний и новый импульс к собственному развитию», — говорит Елена.

«Анджелини» открыла российское отделение в 2014 году в Москве. Генеральным директором стала Рита Бобро. На данный момент в компании работают 138 сотрудников по всей стране. «Анджелини» развивает свой портфель в России в следующих направлениях: лечение инфекций и воспалительных процессов, препараты для педиатрии и гинекологии. Компания представляет на российском рынке собственные оригинальные безрецептурные препараты под брендом Тантум®, антибактериальный препараты компании «IBSA» применяемые для экстракорпорального оплодотворения.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»