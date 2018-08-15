«Мособлмедсервис» станет единым оператором больничных аптек в Московской области

Минздрав Московской области создаст единого оператора по управлению аптеками при лечебных учреждениях региона на базе бюджетного учреждения «Мособлмедсервис».

Согласно документу, реорганизацию планируется завершить до 31 декабря 2019 года. На первом этапе до 31 августа 2018 года «Мособлмедсервис» должен получить расширенные полномочия по хранению, распределению и отпуску лекарств, биологических добавок, наркотиков и психотропных веществ. Также организация будет проводить мониторинг хранения и выдачи этих препаратов аптеками при стационарах.

Кроме того, до 31 августа необходимо создать единое информационное пространство аптек при учреждениях здравоохранения Подмосковья и оператора («Мособлмедсервиса») с помощью нового программного обеспечения, а также заключить договоры на сотрудничество и ответственное хранение препаратов. Из «дорожной карты» следует, что до конца августа должен быть создан единый формуляр лекарств и унифицированный справочник.

Второй этап реорганизации подмосковных аптек начнется с 1 сентября 2018 года. В этот период планируется заключить договоры о передаче помещений больничных аптек в безвозмездное пользование оператора, провести в них ремонт и дополнительно дооснастить в соответствии с лицензионными требованиями. Компании также предстоит получить до 31 декабря 2019 года расширенную лицензию.

«Фармацевтический вестник»