Препарату Xolair присвоен статус «терапии прорыва» при пищевой аллергии

Препарату Xolair компаний Roche («Рош») и Novartis («Новартис») в США присвоен статус «терапии прорыва» при тяжелых аллергических реакциях в результате случайного воздействия пищевых аллергенов, сообщает PharmaTimes.

Xolair (omalizumab), моноклональное антитело, таргетирующее иммуноглобулин E, уже одобрен в США для лечения астмы и хронической идиопатической крапивницы (хронической сыпи, причина которой неизвестна).

Статус «терапии прорыва» при пищевой аллергии, от которой в США страдают до 8% детей и 4% взрослых, присвоен на основании данных семи клинических исследований, в которых изучали эффективность и безопасность препарата при воздействии целого ряда пищевых аллергенов, включая арахис, молоко, яйца и т.д.

По словам Сандры Хорнинг, медицинского директора и руководителя отделения глобальных разработок, пищевая аллергия ставит перед работниками здравоохранения задачу, важность решения которой постоянно возрастает; при этом в настоящее время для лечения этого состояния не существует препаратов, одобренных FDA. Г-жа Хорнинг подчеркнула нацеленность компаний на дальнейшую работу с целью удовлетворения неудовлетворенных медицинских потребностей, а также то, что Xolair потенциально может стать лекарством, помогающим людям с пищевой аллергией – состоянием, которое может угрожать их жизни.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»