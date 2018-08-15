В Перми откроется второй фармацевтический музей

В Перми готовятся открыть музей аптечного дела. Событие запланировано на второе полугодие 2019 года. Музей разместится в историческом здании на улице Ленина, где фармацевтическое предприятие впервые появилось в 1812 году.

Основу экспозиции составят многочисленные документы, аптекарская посуда и другие старинные предметы, которые были обнаружены на чердаке здания год назад во время капитального ремонта кровли. Трудно поверить, но много лет об их существовании никто не подозревал.

Благодаря найденным сигнатурам удалось узнать, что в штате аптеки один специалист готовил лекарства, другой их отпускал. Были у них и помощники — до начала XX века все они исключительно представители сильного пола. В XIX веке при аптеках, как правило, имелся аптекарский огород, в Перми его также намерены восстановить.

Экспозиция расположится на втором этаже, тогда как на первом будет работать аптека. Это будет второй фармацевтический музей в городе. Первый был создан в стенах Пермской государственной фармакадемии.

В целом по стране насчитывается пару десятков аптек, которые располагаются в помещениях, где отпуском лекарств занимались с незапамятных времен и где имеются целые музеи или хотя бы выставочные витрины с архивными материалами, интерьер «под старину», а сотрудники одеты в униформу в стиле той эпохи

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»