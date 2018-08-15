Промсвязьбанк добивается взыскания с российской «дочки» Shreya Life Sciences почти 7 млрд рублей

Промсвязьбанк в начале августа подал два иска к российскому подразделению индийской фармкомпании Shreya Life Sciences на 4,1 млрд руб. и 1,3 млрд руб. соответственно. Как пишет «Коммерсант», параллельно с мая этого года между банком и компанией идет разбирательство, в рамках которого финансовая организация пытается взыскать 1,4 млрд руб. Таким образом, сумма всех требований составляет 6,8 млрд руб.

Российское подразделение Shreya работает с 2002 года. Компания выпускает антибиотики, анальгетики, спазмолитики, противовоспалительные и противопростудные препараты, а также лекарства, применяемые в гастроэнтерологии, дерматологии, аллергологии и кардиологии. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Шрея Лайф Саенсиз» в 2017 году составила 1,1 млрд руб., чистый убыток — 199,3 млн руб. В залоге у Промсвязьбанка находятся лекарства компании на сумму 361,9 млн руб.

«Фармацевтический вестник»