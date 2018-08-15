В Крыму впервые с 2014 г. могут изменить предельные розничные надбавки на ЖНВЛП

Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым объявил о сборе информации об оптовых и розничных надбавках на препараты списка ЖНВЛП и анализе финансово-экономических показателей участников рынка по итогам 2017 года. Если окажется, что их положение серьезно ухудшилось, не исключено, что надбавки могут откорректировать.

Сегодня в Крыму предельные размеры розничных надбавок к фактическим отпускным ценам на препараты ЖНВЛП составляют: в ценовой категории до 50 руб. – 25%, от 50 руб. до 500 руб. – 22%, свыше 500 руб. – 16%. Они были утверждены в 2014 году и с тех пор не менялись. Для сравнения, в соседнем Севастополе максимальная наценка составляет 25%, независимо от стоимости препарата. Постановление Правительства города также было принято четыре года назад.

Аптечные и оптовые фармацевтические организации, осуществлявшие отпуск ЖНВЛП на территории Крыма и уполномоченные предоставлять данные сведения в Госкомцен, должны направить информацию в срок до 10 сентября 2018 года.

Екатерина Погонцева

«Фармацевтический вестник»