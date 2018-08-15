«Яндекс» и Baring Vostok инвестировали $9 млн в телемедицинский сервис Doc+

Компания «Яндекс», фонд Baring Vostok и шведский венчурный фонд Vostok New Ventures в третьем раунде инвестиций направили $9 млн на телемедицинский сервис службы вызова врачей на дом Doc+. В общей сложности с 2016 года инвесторы вложили в этот проект $19,5 млн.

Средства Doc+ потратил на создание телемедицинской платформы и запуск сервисных решений с использованием искусственного интеллекта. В частности, в январе 2018 года компания представила анамнез-бота, способного самостоятельно опрашивать пациента и заполнять его медицинскую карту.

Сервис Doc+ был запущен в сентябре 2015 года на средства частных инвесторов, в число которых вошли управляющий директор интернет-ритейлера Lamoda Флориан Янсен, гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, исполнительный директор фонда Winter Capital Михаил Цыферов. Миноритарный пакет акций компании получили «Яндекс» и Baring Vostok, которые инвестировали в проект $10,5 млн. В феврале 2018 года Камиля Шаймиева, внучка первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, рассказала в интервью журналу Tatler о том, что она является совладелицей и, более того, идейной вдохновительницей телемедицинского сервиса Doc+.

При этом офлайн-направление масштабировать за пределы Москвы компании пока не удается. С 1 июня Doc+ перестал принимать вызовы врачей и медсестер на дом в Санкт-Петербурге, оставив жителям этого города только телемедицинские консультации.

Источник: РБК

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