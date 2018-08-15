Суд оставил под стражей фигуранта дела «Ульяновскфармации» Игоря Тихонова

Мосгорсуд отклонил жалобу адвокатов на арест заместителя председателя Законодательного собрания Ульяновской области Игоря Тихонова, задержанного по делу о хищении более 10 млн рублей во время закупок медицинского кислорода для медучреждений региона.

«Постановление суда первой инстанции о заключении Тихонова под стражу признано законным, жалоба его защиты отклонена», – сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Таким образом, он будет находиться под стражей до 27 августа.

Уголовное дело о хищении более 10 млн рублей во время закупки медицинского кислорода для больниц Ульяновской области возбудили в конце июня по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере). Помимо Тихонова были задержаны директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова, ее заместитель Евгений Коган и экс-министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов, отстраненный от должности после возбуждения дела.

Руководителем областного Минздрава вместо Абдуллова назначен онколог Сергей Панченко. Служебная проверка в ведомстве также привела к увольнению заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Андрея Алабина, отвечавшего за проведение закупок.

Источник: ТАСС

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