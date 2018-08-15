Топ-менеджер Siemens поможет Novartis восстановить репутацию

В декабре 2018 года один из топ-менеджеров немецкой Siemens Клаус Моосмайер перейдет в швейцарскую фармкомпанию Novartis. Он займет должность директора по этике, управлению рисками и внутреннему контролю. Одной из его задач станет возвращение репутации компании после череды скандалов об откатах, последний из которых связан с бывшим адвокатом президента США Дональда Трампа.

Моосмайер сменит на посту Шеннона Клингера, которого в мае 2018 года повысили до должности главного юрисконсульта. Его предшественник Феликс Эхрат подал в отставку после того, как стало известно, что Novartis на договорной основе заплатила адвокату президента США Майклу Коэну $1,2 млн за «доступ» к администрации Белого дома. Сам Эхрат признал, что участвовал в подписании контракта с Коэном.

В Novartis утверждали, что после первой встречи от консультаций с Коэном компания отказалась, но договор не смогли расторгнуть и ежемесячные платежи продолжали поступать. Однако в июле сенаторы от Демократической партии США, проведя собственное расследование, опровергли эту версию. Они считают, что бывший генеральный директор компании Джозеф Хименес и Майкл Коэн несколько раз общались по телефону и «многократно обменивались электронными письмами по существенным вопросам».

Негативно на репутации Novartis сказался коррупционный скандал в Греции. Местные прокуроры изучают информацию о возможном подкупе Novartis как медиков, так и греческих официальных лиц с целью поддержания цен и увеличения продаж. Ранее обвинения в коррупции в сторону фармкомпании прозвучали в Южной Корее, Турции и Китае.

У Моосмайера есть опыт урегулирования подобных инцидентов. До прихода в Novartis он был главным юрисконсультом и директором по внутреннему контролю Siemens. Немецкий конгломерат оказался замешан в международном коррупционном скандале, разразившемся в 2006 году. За время работы в концерне Моосмайер «сыграл ключевую роль в создании новой, общепризнанной комплаенс-системы Siemens», отмечает пресс-служба Novartis.

Помимо этого, он является председателем целевой группы по борьбе с коррупцией консультативного комитета по бизнесу и промышленности при Организации экономического сотрудничества и развития, вице-председателем по вопросам соблюдения бизнес-требований в отношении нынешнего председательства в «Большой двадцатке».

«В стремлении переосмыслить медицину мы должны соответствовать самым высоким этическим стандартам и всегда поддерживать доверие общества и наших акционеров. Клаус имеет большой опыт в руководстве комплаенс-системы для больших глобальных организаций, он имеет мировое признание в своей отрасли. Я уверен, что он сыграет значимую роль как часть моей административной команды, помогая определять и формировать наш подход к этике, риску и требованиям внутреннего контроля», – прокомментировал генеральный директор Novartis Васант Нарасимхан, возглавивший компанию в начале 2018 года.

Novartis AG – швейцарская фармкомпания. Основные направления ее работы – фармацевтика, онкология, офтальмология и дженерики. В 2017 году выручка компании составила $49,1 млрд, чистая прибыль – $7,7 млрд.

Источник: FiercePharma

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