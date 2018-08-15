Apple задумалась о создании «чипа здоровья»

Компания Apple, чья капитализция в начале августа превысила $1 трлн, разрабатывает специальный чип, который сможет считывать данные о самочувствии человека.

Об этом сообщает CNBC, обнаруживший объявление Apple о поиске инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса».

Такие датчики, или чипы, могут быть встроены в устройства компании. Например, в часах Apple Watch есть оптический датчик, измеряющий пульс. Осенью 2017 года Apple объявила о том, что планирует обучить Apple Watch и диагностировать заболевания сердца.

В начале 2018 года Калифорнийский университет в Сан-Франциско и сервис по контролю здоровья Cardiogram представили специальную программу для Apple Watch, которая по характеру сердечного ритма определяет, есть ли у человека сахарный диабет. Тестирование на 14 тысячах пользователей показало, что устройство верно поставило диагноз в 85% случаев.

Источник: CNBC

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