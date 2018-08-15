У онкопрепарата Опдиво расширились показания к применению

Иммуноонкологический препарат Опдиво (ниволумаб) компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб») зарегистрирован в России по трем дополнительным показаниям в онкологии.

Теперь его можно применять для адъювантной терапии пациентов с меланомой с поражением лимфатических узлов или метастазами после хирургического лечения; в качестве монотерапии гепатоцеллюлярного рака после предшествующей терапии с использованием сорафениба; в качестве монотерапии метастатического колоректального рака с высоким уровнем микросателлитной нестабильности (MSI-H) или дефицитом репарации ошибок репликации ДНК (dMMR) после терапии с использованием фторпиримидина, оксалиплатина и иринотекана у взрослых пациентов.

Таким образом, в общей сложности Опдиво имеет девять онкологических показаний к применению.

Препарат является человеческим моноклональным антителом, которое блокирует взаимодействие между рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). PD-1 рецептор является негативным регулятором активности Т-клеток. Связывание PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2, которые способны экспрессироваться клетками опухолей или иными клетками микроокружения опухолей, приводит к ингибированию пролиферации Т-клеток и секреции цитокинов. Ниволумаб потенцирует иммунный ответ посредством блокады связывания PD-1 с лигандами PD-L1 и PD-L2.

Эффективность препарата подтверждена как в рамках клинических исследований, так и в масштабной программе расширенного доступа, в которой профиль пациентов соответствует реальной клинической практике.

«Иммуноонкология – это новое направление в онкологии, которое кардинально изменило подходы к лечению ряда злокачественных новообразований. Ниволумаб уже является стандартом терапии при лечении меланомы, немелкоклеточного рака легкого, почечноклеточного рака и других. С новыми показаниями ниволумаб становится более универсальным. Препарат эффективен при девяти показаниях и может назначаться без предварительного определения уровня экспрессии PD-L1. Режим введения один раз в месяц делает терапию, безусловно, более удобной, как для врача, так и для пациента».

Сергей Тюляндин, председатель Российского общества клинической онкологии, заведующий отделением клинической фармакологии и химиотерапии, заместитель директора по научной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, доктор медицинских наук, профессор

«Я горжусь тем, что обширная программа клинических исследований БМС в иммуноонкологии позволяет нам регистрировать в России новые показания для Опдиво©, включая комбинированные схемы. Недавно одобренные показания, такие как адъювантная терапия меланомы, гепатоцеллюлярный рак, колоректальный рак с высокой микросателлитной нестабильностью, – это те области в онкологии, в которых есть нерешенные проблемы и где Опдиво может помочь врачам и пациентам в России в борьбе с онкологическими заболеваниями».

Марек Вашичек, генеральный директор «Бристол-Майерс Сквибб» Россия

• Отпускается по рецепту врача. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

• Инструкция по медицинскому применению ЛП-004026-300718

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