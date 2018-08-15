А.Попова: Четырехвалентную вакцину от гриппа могут начать использовать в 2019 г.

В России могут начать использовать четырехвалентную вакцину от гриппа отечественного производства с 2019 г. Об этом журналистам сообщила глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова.

«Четырехвалентная вакцина, по заверениям наших ученых разработчиков, должна появиться к концу этого года. Следовательно в сезон следующего года мы будем иметь возможность прививаться вакциной от всех четырех штаммов», — сказала А.Попова.

По ее словам, в этом году в Российской Федерации для детей и взрослых применяются отечественные трехвалентные вакцины. Начинать вакцинацию рекомендуется с 1 сентября.

mskagency