Антиретровирусные препараты планируют давать бесплатно здоровым для профилактики ВИЧ-инфекции

О том, что Минздрав разрабатывает проект, по которому врачи будут давать антиретровирусные препараты в целях профилактики здоровым людям, практикующим «опасное поведение», рассказал заведующий инфекционным отделением Национального исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Григорий Каминский на закрытии акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Он пояснил, что антиретровирусная терапия может стать средством профилактики для ВИЧ-негативного населения.

Человек, страдающий ВИЧ-инфекцией, должен своевременно получить лечение. По словам Григория Каминского, при антиретровирусной терапии вирусная нагрузка, то есть уровень вируса в его крови, «становится неопределяемой».

И даже если пациент продолжает практиковать опасное поведение, его заражающая способность значительно снижается. Поэтому лечение, в данном случае, выступает и как профилактика передачи инфекции.

«Оказалось, что таблетки, которые даются для лечения, можно давать и здоровым людям, если они не могут отказаться от рискованного поведения. При этом риск заражения снижается в разы. Это направление, которое сейчас министерство всерьёз рассматривает как перспективное. И я уверен, что в обозримом будущем оно будет внедрено и спасёт много жизней», – рассказывает эксперт.

Такая профилактика ещё не внедрена. Сейчас в инструкциях по применению антиретровирусных препаратов пункт использования у здоровых отсутствует.

Каминский рассказывает, что проблема даже не в стоимости лекарств, а в законодательстве: ВИЧ-позитивный человек – это человек льготной категории, то есть лекарства положены ему бесплатно по рецепту в соответствии с законодательством, а ВИЧ-негативный человек – не льготник, и дать ему таблетку бесплатно пока невозможно.

В настоящий момент министерство здравоохранения работает по этому вопросу с законодательными органами, говорит эксперт.

«Это касается исключительно очагов интенсивного распространения… На этих территориях происходит тестирование. Если тест положительный, то выдаётся лечение. Если тест отрицательный, но этот человек принадлежит к группе риска и продолжает практиковать опасное поведение, то должна выдаваться та же таблетка в профилактических целях», – комментирует Григорий Каминский.

По его словам, отношение к ВИЧ изменилось. Инфицированный человек, который своевременно начал терапию, может жить столько же, сколько и ВИЧ-негативный человек. Поэтому люди перестали бояться инфекции, и это неблагоприятная тенденция: иногда это приводит к тому, что люди, которые находятся в группе риска, продолжают «опасное поведение» и не хотят менять свой образ жизни.

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