Ученые КФУ разрабатывают фитобиотики из крымских дикоросов

Фитобиотики — биологически активные вещества, выделенные из растений, могут стать реальной альтернативой антибиотикам, повышать иммунитет больных и бороться с больничными инфекциями, считает завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Медицинской академии Крымского федерального университета, профессор Юрий Криворутченко.

«Ученые КФУ исследуют влияние тритерпеновых гликозидов — таурозидов, выделенных из крымского плюща, артишоков и других растений. Часть таурозидов, как выяснилось, действует подавляюще на вирус иммунодефицита человека. Внедрение разработанных в КФУ фитобиотиков даст положительный результат в борьбе с устойчивыми больничными микроорганизмами, повышение иммунитета больных, в том числе зараженных ВИЧ-инфекцией», — привели в пресс-центре КФУ слова Криворутченко.

По его словам, успешное завершение исследований должно привести к разработке технологий более эффективного лечения ВИЧ-инфицированных больных.

Для продолжения и расширения перспективных исследований лаборатория Криворутченко получила в рамках реализации программы развития КФУ более 10 миллионов рублей на модернизацию. Научная работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с другими подразделениями КФУ.

«С сентября все фитоактивные вещества, выделенные из растений крымской флоры, будут передаваться в эту лабораторию на анализ их активности в отношении различных болезнетворных бактерий. В первую очередь, фитобиотики и их комбинации будут опробованы в борьбе с так называемыми «больничными инфекциями», которые устойчивы к антибиотикам. От совместной междисциплинарной работы мы ожидаем большой эффект, который послужит на благо медицины России», — цитируют в пресс-службе слова доцента кафедры ботаники и физиологии растений и биотехнологий Таврической академии КФУ Владимира Назарова.

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