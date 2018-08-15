Планировавшийся фармзавод в Северске будет построен в Татарстане

В Северске не будет построен завод по производству фармацевтической продукции. Инвестор отказался от реализации проекта в закрытом городе из-за задержки в создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОР), передает vtomske.ru со ссылкой на мэра ЗАТО Северск Григория Шамина.

Ранее сообщалось, что создание северской ТОР откладывается из-за сложностей в связи со статусом закрытого города. Вопрос планировалось решить внесением поправок в федеральное законодательство. В ноябре Госдума приняла соответствующий законопроект. Далее его одобрил Совет Федерации. Проект постановления о создании ТОР в Северске был отправлен на повторное согласование.

По словам Шамина, в рамках северской ТОР планировалось реализовать 18 проектов, однако один инвестор отказался от реализации из-за долгого принятия постановления о создании территории опережающего социально-экономического развития.

«Это был проект по производству фармацевтической продукции. К сожалению, задержка в принятии постановления привела к тому, что он выбрал другую территорию. В свое время инвестор принял решение не под Казанью строить производство, а в Северске. Но из-за того, что затянулся процесс подготовки, строительство этого завода началось в Татарстане, поскольку у инвестора тоже меняются инвестиционные возможности», — сказал Шамин.

Он добавил, что сейчас по вопросу создания ТОР в Северске должна состояться конфликтная комиссия Правительства РФ. На ней будет принято решение, которое «сведет разные позиции Минюста РФ и Минэкономразвития РФ к единому знаменателю».

«К сожалению, в регламенте Правительства нет сроков, через сколько должна состояться конфликтная комиссия. Все уже на финальной стадии. Вопрос находится на контроле областных властей. Нет такого, что решение будет не принято. Все согласования есть, нужно просто утрясти нюансы двух министерств по одному вопросу», — отметил мэр ЗАТО Северск.

Как пояснила начальник отдела информационного сопровождения думы Северска Светлана Павленко, речь идет о проекте «Фарма», реализуемом НИИ вакцин и сывороток ФМБА РФ (Санкт-Петербург). В рамках проекта планировалось открыть завод по производству субстанций низкомолекулярного гепарина и готовых лекарственных форм из него (в России в настоящее время такого производства нет).

Территория опережающего социально-экономического развития Северска является составной частью «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств.

gmpnews