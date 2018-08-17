Назначение в Novartis

Компания Novartis («Новартис») объявила о назначении д-ра Клауса Моосмайера (Klaus Moosmayer) директором по этике, управлению рисками и внутреннему контролю. Также Клаус станет членом Исполнительного комитета Novartis (ECN).

Доктор Моосмайер присоединится к Novartis 1 декабря 2018 г. Он сменит на этом посту Шеннона Тимея Клингера (Shannon Thyme Klinger), который в мае этого года получил назначение на должность главного юрисконсульта.

Доктор Моосмайер является признанным мировым лидером в области этики и внутреннего контроля, сообщает пресс-служба Novartis. С января 2014 г. он является главным директором по этике и внутреннему контролю Siemens («Сименс»). До этого он четыре года был главным юрисконсультом в Siemens.

Также с 2013 г. Клаус Моосмайер является председателем Целевой группы по борьбе с коррупцией Консультативного комитета по бизнесу и промышленности при Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, д-р Моосмайер — вице-председатель по вопросам соблюдения бизнес-требований в отношении нынешнего председательства в «большой двадцатке», а также председателем Комитета по вопросам соответствия стандартам в период президентства G20 2016/17.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»

«Фармацевтический вестник»