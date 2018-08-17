В США отзывают препараты для лечения заболеваний щитовидной железы

Компания Westminster Pharmaceuticals («Вестминстер Фармасьютикалз») отзывает все партии препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы levothyroxine и liothyronine в пяти лекарственных формах, произведенных из субстанций от китайской компании Sichuan Friendly Pharmaceutical («Сычуань Френдли Фармасьютикал»), сообщает FiercePharma.

FDA запретило всю продукцию, производимую Sichuan Friendly, в марте с.г. по результатам инспектирования, выявившего серьезные нарушения на производственном предприятии китайской компании. В компании Westminster, инициировавшей добровольный отзыв своих препаратов, заявили, что использовали произведенные китайской компанией субстанции до того, как регулятор ввел запрет. В компании сообщили также об отсутствии сообщений о нежелательных лекарственных реакциях. Однако, препараты все равно отзывают с рынка, поскольку они применяются для лечения серьезных заболеваний, заявил представитель Westminster.

Ранее был осуществлен глобальный отзыв препаратов, содержащих valsartan, производимый китайской компанией Zhejiang Huahai Pharmaceutical («Чжэцзян Хуахай Фармасьютикал»).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»