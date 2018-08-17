Эксперты не верят в возможность установить взаимозаменяемость всех медизделий

Задачу по разработке порядка взаимозаменяемости медицинских изделий, которая возложена на Минздрав, эксперты рынка называют крайне сложной.

Напомним, на портале regulation.gov.ru Минздрав уведомил о начале разработки проекта постановления Правительства РФ о взаимозаменяемости медицинских изделий.

Эта инициатива – логичное продолжение реализации абзаца первого пункта 7 плана мероприятий «Развитие конкуренции в здравоохранении», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.01.2018 №9-р.

Кроме того, в январе текущего года Минздраву, ФАС и Минфину было поручено разработать критерии определения медизделий закрытого и открытого типов.

По мнению представителей отрасли, задача это крайне тяжелая.

«Насколько мне известно, нигде в мире задачу взаимозаменяемости медизделий решить не удалось. Нельзя сказать, что это в принципе невозможно, но фактически для значительно й части медизделий установить взаимозаменяемость нельзя. Слишком большое разнообразие видов, множество модификаций внутри видов. В России уникальная ситуация – 80 % рынка медизделий – это госзакупки, поэтому взаимозаменяемость нужна государству для сокращения бюджетных издержек. В других странах такой проблемы нет, там иные системы финансирования здравоохранения. Поэтому при разработке документа вряд ли возможно опираться на какой-либо мировой опыт», – комментирует ситуацию генеральный директор «Медитэкс» Андрей Виленский (на фото).

По мнению эксперта, определять взаимозаменяемость будет можно при точно выстроенной системе номенклатуры медизделий.

«Но существующий классификатор вызывает множество нареканий, его надо скрупулезно дорабатывать. И если это удастся сделать, то взаимозаменяемость можно применять, но, повторюсь, не для всех видов медизделий. Есть случаи, когда это не получится просто потому, что невозможно», – добавил он.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»