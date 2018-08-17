Тапентадол внесен в перечень лекарств, подлежащих предметно-количественному учету

Минздрав России внес изменения в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный ведомственным приказом от 22 апреля 2014 г. №183н. В соответствии с приказом Минздрава России от 27.07.2018 №471н, который Минюст зарегистрировал 14 августа, раздел IV после позиции «прегабалин (лекарственные препараты)» дополняется позицией «тапентадол (лекарственные препараты)».

Рецепты на лекарственный препарат с международным непатентованным наименованием тапентадол, выписанные на рецептурных бланках формы № 107-1/у до вступления в силу настоящего приказа, действительны до истечения срока их действия.

Как писал «ФВ» ранее, Минздрав предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым за безрецептурный отпуск прегабалина, тапентадола и тропикамида будет введена уголовная ответственность.

«Фармацевтический вестник»