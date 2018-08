Утвержден порядок проведения мониторинга безопасности биомедицинских клеточных продуктов » Pfizer заплатит $425 млн за разработку вакцины против гриппа Американская Pfizer и немецкая BioNTech приступили к реализации совместного R&D-проекта по созданию на основе матричной РНК вакцины для профилактики гриппа. По условиям партнерства, Pfizer в общей сложности заплатит BioNTech около $425 млн рублей. Матричная РНК вакцина стимулирует выработку активных белков, которые дают иммунный ответ вирусу на протяжении всей жизни человека. Эта вакцина – полностью синтетическая, что ускоряет ее производство. Несколько игроков Big Phama, в том числе AstraZeneca, Eli Lilly and Sanofi, уже сотрудничают с биотехнологическими компаниями для разработки подобных вакцин, отмечает Reuters. BioNTech и Pfizer, согласно достигнутой между компаниями договоренности, НИОКР по вакцине будут вести совместно. После того, как BioNTech завершит первое клиническое испытание продукта, ответственность за дальнейшую клиническую и коммерческую судьбу вакцины полностью примет на себя Pfizer. По условиям партнерства, BioNTech получит $120 млн в виде аванса за разработку, а Pfizer – оговоренную долю в немецкой компании. В процессе дальнейшего развития совместного проекта – после одобрения регуляторов и лонча вакцины – BioNTech сможет заработать еще до $305 млн, а в случае коммерческого успеха будет получать роялти от продаж. Компания BioNTech, специализирующаяся на таргетной иммунотерапии при лечении рака и инфекционных заболеваний, была основана в 2008 году и позиционируется сегодня как крупнейшее в Европе биотехнологическое предприятие. В области иммунотерапии она конкурирует с американской Moderna Therapeutics (США), бельгийской eTheRNA и немецкой CureVac. BioNTech ранее уже заключала контракты о сотрудничестве с Roche, Eli Lilly, Sanofi, Genmab and Bayer. В 2018 году компания привлекла $270 млн инвестиций. Pfizer – глобальная фармацевтическая компания, созданная в 1849 году в США. Выручка Pfizer в 2017 году составила $52,8 млрд. C 1 июля 2018 года компания повысила цены на ряд своих препаратов. Однако после того, как президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Pfizer «должно быть стыдно» за беспричинное удорожание, компания решила вернуть цены на прежний уровень. Источник: Reuters vademec