В Китае наказаны чиновники и сотрудники компаний, ответственные за вакцинный скандал

Власти КНР отстранили от работы провинциального чиновника и начали расследование в отношении высокопоставленного сотрудника Управления по контролю пищевых продуктов и медикаментов КНР (CFDA) после скандала вокруг производителя вакцин – компании Changsheng Biotechnology Co Ltd («Чаншэн Байо-текнолоджи Ко Лтд»), сообщает Reuters со ссылкой на агентство Xinhua.

Компания обвиняется в фальсификации производственной документации по вакцине для профилактики бешенства.

Хотя сообщений о нанесении вреда здоровью после применения вакцины не поступало, регуляторы распорядились прекратить производство и изъять всю продукцию из продажи.

В ходе заседания Политбюро Коммунистической партии Китая (КПК), Президент КНР Си Цзиньпин отдал распоряжение о снятии с должности вице-губернатора провинции Цзилинь, на территории которой расположена компания, Цзинь Юйхуэя. В его обязанности входил контроль качества продуктов питания и лекарственных средств.

В отношении бывшего заместителя руководителя CFDA У Чжэня расследование ведет антикоррупционное ведомство КНР.

По информации Xinhua, всего в скандале замешаны более 40 правительственных чиновников, в т.ч. семеро на областном уровне. Некоторые из них уже уволены.

По имеющимся данным, компания произвела около 500 тыс. доз субстандартной вакцины.

Несмотря на заявления властей о принятии жестких мер, скандалы в отношении качества пищевой продукции и лекарственных средств в Китае не редкость.

Так, в 2008 г. в стране разгорелся скандал вокруг компании по производству детского питания Sanlu Dairy Group («Саньлу Даэри Груп»), когда зараженным продуктом отравились около 300 тыс. детей, из которых шестеро погибли. После этого компания обанкротилась, а ряд топ-менеджеров получили длительные сроки тюремного заключения.

Годом ранее, в 2007 г. за взятку в размере 6,5 млн юаней (944 тыс. долл.) был казнен руководитель CFDA Чжэн Сяоюй.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»