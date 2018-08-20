GSK сократит 165 рабочих мест в связи с закрытием завода в Ирландии

Компания GlaxoSmithKline («Глаксосмиткляйн») объявила о сокращении 165 рабочих мест в течение ближайших трех лет в связи с закрытием завода в Ирландии, сообщает Fiercepharma.

В сообщении компании сказано, что не смотря на то, что завод улучшил свою экономическую эффективность в последние годы, продажи выпускаемых на нем продуктов по уходу за кожей не оправдали прогнозируемого спроса. GSK назвал «нынешнюю бизнес-модель неустойчивой».

Сообщается также, что в GSK пытались найти альтернативные пути вывода завода из кризиса, но анализ предлагаемых решений показал, что они неработоспособны «без значительных дополнительных инвестиций».

Отметим, что это уже не первое сокращение в производственной сети GSK, в конце июля появилось сообщение о том, что GSK до конца года планирует закрыть производство лекарственных препаратов в Бангладеш в рамках программы реструктуризации бизнеса, чтобы обеспечить ежегодную экономию в размере 400 миллионов фунтов к 2021 году.

Сообщалось, что решение о закрытии завода в Бангладеш затронет до 1 000 сотрудников компании.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»