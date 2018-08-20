ФАС обнаружила в Москве сговор поставщиков медизделий на 30 млн рублей

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Москве выявило антиконкурентный сговор между четырьмя компаниями на аукционах по поставке изделий медицинского назначения, расходных медицинских материалов и дезинфицирующих средств в федеральные медучреждения и казанскую больницу на общую сумму 30 млн рублей.

В УФАС сочли, что ООО «МРК», ООО «Медстин», ООО «Оплот» и ООО «Престиж Медикал Групп» в ходе пяти аукционов подавали ценовые предложения с минимальным снижением, умышленно отдавая победы на тендере друг другу. Кроме того, участники обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру.

Заказчиками медизделий выступали Городская клиническая больница №7 Казани, Российская детская клиническая больница Минздрава России и Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии.

В результате цены на лоты снизились менее чем на 1%. ООО «Престиж Медикал Групп» получило два контракта на 28 млн рублей, остальные – ООО «Оплот», ООО «Медстин» и ООО «МРК» – заключили по одному контракту каждое на общую сумму 1,46 млн рублей.

Ведомство признало компании виновными в нарушении Закона о защите конкуренции, им грозит административная ответственность в виде штрафа.

По данным СПАРК-Интерфакс, все уличенные в сговоре компании зарегистрированы в Москве, но между собой формально не связаны. 90% ООО «Престиж медикал групп» владеет Павел Шульженко, еще 10% принадлежат Антону Грекову. Компания выручила 226,4 млн рублей в 2016 году и получила чистую прибыль в размере 29,6 млн рублей. Компания ООО «МРК» на 100% принадлежит Евгению Варлыгину, в 2016 году выручка составила 178,8 млн рублей, чистая прибыль – 3,96 млн рублей. ООО «Медстин» единолично владеет Валентина Нарольская, за 2016 год поставщик выручил 80,2 млн рублей и получил 7,8 млн рублей чистой прибыли. Учредителем «Оплота» выступает Татьяна Максимова – за 2016 год компания показала выручку 52,2 млн рублей, чистую прибыль – 2,3 млн рублей.

Ранее столичное УФАС обязало НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева заново рассмотреть заявки, поданные на аукцион по закупке передвижной системы хранения архивов, признав отклонение одной из них по формальным основаниям нарушением конкуренции.

Источник: УФАС по Москве

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