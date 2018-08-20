Нелли Найговзина ушла из Аппарата Правительства РФ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Нелли Найговзиной от должности заместителя руководителя Аппарата Правительства РФ.

Эту должность Найговзина занимала с 2012 года, а теперь, как указано в документе, выходит на пенсию.

Нелли Найговзина окончила Курский государственный мединститут, сначала работала врачом-педиатром, затем – заместителем главного врача Тушинской детской городской больницы г. Москвы. В 1994–1996 годах возглавляла отдел и управление Федерального фонда ОМС, в 1999 году перешла в правительство, была заместителем начальника Департамента соцразвития и заместителем начальника Экспертного управления. В этот период она успела поработать над концепцией развития системы здравоохранения.

Заслуженный врач, доктор медицинских наук, профессор Нелли Найговзина руководит кафедрой общественного здоровья и здравоохранения МГМСУ им. А.И. Евдокимова. Входит в состав Координационного совета при Президенте РФ по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, возглавляет Экспертный совет Фонда международного медицинского кластера в Сколково.

Источник: Правительство РФ

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