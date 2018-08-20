Скворцова пообещала обеспечить всех онкобольных химиотерапией в 2019 году

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова пообещала полностью обеспечить пациентов с онкологическими заболеваниями препаратами для химиотерапии. Об этом Скворцова рассказала на совещании с медиками и членами правительства Магаданской области.

«У нас 940 моделей онкологических больных, и для каждой модели [заболевания] необходимы схемы комплексных химиотерапевтических препаратов, в том числе и таргетных, очень дорогих. У нас просчитаны полностью все 940 схем, и на всю страну на следующий год у нас будет закрыта потребность в химиотерапии», – подчеркнула министр.

В июле 2018 года на заседании Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации Вероника Скворцова пообещала выделить 70 млрд рублей на препараты для химиотерапии. По словам министра, в регионах наблюдается дефицит препаратов: иногда пациенты получают недостаточное количество курсов химиотерапии – например, четыре курса вместо десяти, а в некоторых регионах им назначают более дешевые аналоги.

Источник: ТАСС

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