Разработаны изменения в порядок выдачи документа о стадиях техпроцесса производства лекарств на территории ЕАЭС

Минпромторг разработал изменения в свой приказ от 31 декабря 2015 г. ‎№ 4368 «Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях технологического процесса производства лекарственного средства для медицинского применения, осуществляемых на территории Евразийского экономического союза».

Документ разработан в целях приведения данного приказа в соответствие с действующим законодательством РФ.

Наряду с изменениями, которые вносятся в текст регламента, предлагается дополнить Раздел III «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения процедур в электронной форме» подразделом следующего содержания: «Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах».

Основанием начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя, получившего оформленное в установленном порядке заключение, об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Срок прохождения административной процедуры не должен превышать 10 рабочих дней с даты регистрации обращения об исправлении допущенных опечаток и ошибок.

Общественное обсуждение проекта приказа проводится на сайте regulation.gov.ru до 3 сентября 2018 г.

«Фармацевтический вестник»