Администрация Трампа предлагает сократить квоты на производство шести опиоидов

На прошлой неделе из Администрации президента Трампа поступило предложение к фармпроизводителям – сократить в следующем году на 10% производство шести опиоидных препаратов, чаще всего принимаемых не по назначению, сообщает агентство Reuters. Это призыв сделан в рамках борьбы с национальным кризисом, связанным со злоупотреблением опиоидами.

В заявлении Министерства юстиции и Управления по борьбе с наркотиками США говорится, что предлагаемое сокращение послужит поддержкой усилий президента Дональда Трамп, нацеленных на сокращение отпуска опиоидных препаратов по рецептам врачей на 1/3 в течение ближайших трех лет.

В минувший четверг Трамп также «надавил» на генерального прокурора США Джеффа Сешшенса с тем, чтобы против фармпроизводителей были возбуждены судебные разбирательства в связи с опиоидным кризисом.

На встрече с членами своего кабинета в Белом доме Трамп заявил, что хотел бы внести федеральный иск против этих компаний. Однако, сами компании не были названы.

Злоупотребление опиоидами, преимущественно рецептурными препаратами heroin и fentanyl, превратилось в постоянно нарастающую проблему в США. По данным центров контроля и профилактики заболеваний, в прошлом году опиоиды стали причиной более 49 тыс. смертных случаев в США.

В Министерстве юстиции и Управлении по борьбе с наркотиками США предлагают сократить производственные квоты на oxycodone, hydrocodone, oxymorphone, hydromorphone, morphine и fentanyl на 7-15% в зависимости от препарата в 2019 г.

Правительствами штатов, округов и городов США были внесены сотни судебных исков против производителей опиоидных препаратов с требованием привлечь их к ответственности за вклад в опиоидную «эпидемию». Среди таких компаний – Purdue Pharmaceuticals LP («Пердью Фармасьютикалз Эл-Пи»), Endo International Plc («Эндо Фармасьютикал Пи-Эл-Си»), Mallinckrodt Plc («Маллинкродт Пи-Эл-Си») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»).

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»