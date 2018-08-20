Число исследований биоэквивалентности продолжает расти

Количество исследований биоэквивалентности показывает устойчивую тенденцию к росту. По данным группы компаний Пробиотек за 2017-2018 годы организовано «под ключ» и выполнено более 40 проектов, и суммарное увеличение составляет 30% по сравнению с показателями прошлых двух лет.

Первое место в рейтинге занимают анальгетики и гастроэнтерологические препараты. Далее идут препараты из области неврологии, кардиологии и инфекционных болезней (кроме ВИЧ, ВГС и туберкулеза).

Испытания препаратов проводятся в специализированном центре Пробиотек в г. Серпухов, который и в прошлом году лидировал в рейтинге АОКИ по активности участия в исследованиях биоэквивалентности.

«Фармацевтический вестник»