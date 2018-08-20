Фармацевты голосуют за уменьшение количества аптек

Идею сокращения количества аптек в стране поддержали 62% сотрудников аптек. Такие данные были собраны в ходе опроса, проведенного исследовательским центром компании Pharmznanie.

Темой исследования стало отношение работников отрасли к поднятому Министерством промышленности и торговли РФ вопросу об ограничении количества аптечных организаций с целью повышения качества обслуживания при отпуске лекарственных средств. Этот вопрос упоминается в “Стратегии развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года”. Документ был размещен Минпромторгом 4 июля 2018 г. на портале ГАС «Управление».

В опросе приняли участие более 1200 человек. Среди них 61% составляют провизоры и фармацевты, 24% – заведующие аптек и аптечных пунктов, 3% – руководители, 1% – менеджеры по закупу. Еще 11% участников опроса являются представителями других аптечных профессий.

Как оказалось, независимо от специализации, большинство опрошенных хотели бы, чтобы аптек в стране стало меньше. Наибольшую поддержку высказали заведующие аптек, 68% которых считают, что сокращение рынка вполне уместно. Среди провизоров сторонников идеи чуть меньше – 61%, а среди менеджеров по закупу и руководителей 56% и 55% соответственно.

В целом среди всех опрошенных поддержку инициативе Минпромторга выразило 62% респондентов.

Больше половины (51%) сторонников сокращения считают, что фармацевтический рынок явно перенасыщен, и эту ситуацию необходимо менять.

Еще 20% поддерживающих реформу объяснили свой ответ экономическими факторами, отметив, что сокращение количества игроков рынка позитивно скажется на рентабельности оставшихся.

12% сторонников радикальных мер считает, что уменьшение числа аптек приведет к повышению качества обслуживания клиентов. 6% думает, что реализация идеи Минпромторга позволит очистить фармацевтические ряды от самых слабых представителей, имеющих проблемы с качеством работы. Как полагают еще 6% высказавшихся за сокращение, такая мера позволит снизить конкуренцию в отрасли.

Меньше всего оказалось тех, кто верит, что подобная ревизия приведет к снижению цен на лекарства (4%). Еще 2% участников опроса обосновали свой ответ другими причинами. К примеру, многие из них считают, что аптеки не должны превращаться в магазины, и от ориентированности на прибыль им следует вернуться к приоритету в виде сохранения здоровья населения.

Далеко не все сторонники сокращения числа аптек верят, что это может произойти на самом деле. Положительно на данный вопрос ответило всего 34% респондентов против 66% тех, кто считает эти планы несбыточными.

Одним из самых спорных вариантов ограничения количества аптек является ограничение расстояния между двумя соседними аптеками. Однако в ходе опроса данная мера неожиданно собрала значительное количество голосов поддержки — 70%. В том, что близкое соседство мешает продуктивной работе, уверены 68% провизоров, 77% заведующих аптеками, 78% менеджеров по закупу и 68% руководителей.

По признанию 60% участников опроса, их организации так или иначе страдают от деятельности конкурирующих структур. Перечень таких проблем начинается с понятных экономических (недополучение прибыли) и заканчивается недовольством покупателей разным подходом к обслуживанию, изливающимся на головы первостольников.

Мнения о том, что излишняя конкуренция пагубна для отрасли придерживаются 59% опрошенных провизоров и фармацевтов, 62% заведующих аптеками, 67% менеджеров по закупу и 74% руководителей.

Категорически против идеи государственного регулирования аптечной сферы оказались настроены 38% опрошенных. Среди них 43% считают, что из-за сокращения аптек рабочих мест могут лишиться тысячи фармацевтов и провизоров. Еще 25% уверены, что конкуренция повышает качество работы аптек. Не считают количество аптек в России избыточным 16% опрошенных.

«Фармперсонал»