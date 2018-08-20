Opdivo одобрен для лечения мелкоклеточного рака легкого

По информации компании Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Скуибб»; BMS; «Би-Эм-Эс»), FDA одобрило ее иммуноонкологический препарат Opdivo для лечения пациентов с мелкоклеточным раком легкого (МРЛ), уже получивших химиотерапию препаратами платины и, как минимум, один курс лечения другими препаратами, сообщает FiercePharma. Согласно заявлению BMS, доля МРЛ составляет 10-15% среди всех форм рака легкого, и только в США в этом году ожидается регистрация около 27 тыс. новых случаев заболевания.

Препарат одобрен по этому показанию на основании данных клинического исследования I/II фазы, в котором лишь 12% субъектов ответили на лечение, но в этой группе медианный ответ сохранялся в течение 17,9 мес., заявили в BMS.

Таким образом, Opdivo становится первым препаратом в сверхконкурентном классе ингибиторов PD-1/PD-L1, которому удалось проникнуть в нишу ранее леченного МРЛ.

В компании также стремятся вывести комбинацию Opdivo и Yervoy в категорию терапии 1-й линии. В качестве терапии 2-й линии Opdivo превзошел ожидания аналитиков, что стало ясно после объявления финансовых результатов BMS за II квартал с.г.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»