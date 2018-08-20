На Украине запретили более 40 российских препаратов

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила использование 76 видов лекарств, большая часть из которых (более 40) производится в России. Ведомство внесло препараты в список товаров ненадлежащего качества, нарушающих требования законодательства страны.

Согласно указу, аптеки должны уничтожить лекарства или вернуть их производителю.

В частности, в список профильной Госслужбы попали Анатоксин НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи, 11 видов Бактериофага и два вида Иммуноглобулина «Микрогена», Бусерелин-лонг и Велкейд ОАО «Фармстандарт УфаВита», Галавит ООО «Сэлвим» и другие.

Кроме российских препаратов, на Украине запретили использовать медикаменты из Польши, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Австрии, Болгарии, Румынии, Германии, Дании и одно лекарство собственного производства.

В апреле 2017 года и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун грозилась ввести санкции на лекарства и медизделия российского производства.

«Во-первых, они требуют соответствия квалификации ВОЗ, а большинство российских лекарств не квалифицированы. Во-вторых, российские производители сами не выходят на открытые тендеры. Сколько их лекарств все еще зарегистрировано в Украине? Много. Но я не позволяю перерегистрацию или новую регистрацию лекарств, произведенных или даже запакованных и перевезенных из России», – объясняла Супрун.

Источник: Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками

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