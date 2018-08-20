11 официальных лиц провинции Хубэй наказаны по делу о некачественных вакцинах Росздравнадзор отменил регистрацию всех обезболивающих, содержащих флупиртин (список препаратов) » Разработана концепция развития фармацевтической отрасли Узбекистана до 2022 года Агентство по развитию фармацевтической отрасли разработало проект Концепции развития фармацевтической отрасли Узбекистана на 2018–2022 годы. Обсуждение проекта постановления Президента «Об утверждении Концепции развития фармацевтической отрасли Узбекистана в 2018–2022 годах» идет на портале СОВАЗ. На сегодня, к применению в медицинской практике в Узбекистане разрешены: 6 218 торговых названий лекарственных средств зарубежного производства;

2 462 торговых названия лекарственных средств отечественного производства;

1 586 наименований изделий медицинского назначения, в т.ч. 228 наименований отечественного производства. Основными задачами Концепции являются: увеличение обеспеченности населения и учреждений системы здравоохранения отечественными лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, включенными в СОЛС;

развитие отечественной фармацевтической отрасли путем обеспечения соответствия организаций и предприятий требованиям стандартов, гармонизированных с международными требованиями по разработке и производству лекарственных средств;

создание государственных центров по проведению доклинических и клинических исследований, а также лабораторий в соответствии с международными стандартами GCP и GLP;

защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции и выравнивание условий доступа на рынок для отечественных и зарубежных производителей;

осуществление технологического перевооружения фармацевтической отрасли;

стимулирование освоения производства импортозамещающих лекарственных средств;

разработка и утверждение Государственной фармакопеи Узбекистана, гармонизированной с международными фармакопеями;

подготовка специалистов для разработки и производства фармацевтической продукции в соответствии с международными стандартами. В проекте Концепции выделены 5 основных направлений деятельности по развитию фармацевтики Узбекистана. № Направление Задачи и меры по их достижению 1 Фармацевтическое образование поэтапное внедрение ступенчатой подготовки фармацевтических кадров расширение мобильности студентов, преподавательского и другого персонала для взаимного обогащения совершенствование системы последипломного образования укрепление материально-технической базы образовательных учреждений организация обучения специалистов и студентов в странах с развитой фармацевтической промышленностью (как минимум на один академический год) 2 Фармацевтическая наука координация научных исследований по разработке лекарственных средств и изделий медицинского назначения создание центра по стандартизации, подготовке проектов нормативных документов, экспертизе промышленных регламентов, оценке материалов доклинических испытаний лекарственных средств и изделий медицинского назначения создание государственного центра по проведению доклинических и клинических исследований в соответствии с международными стандартами GCP и GLP внедрение в производство в среднесрочной перспективе отечественных разработок лекарственных средств и изделий медицинского назначения внедрение применения в медицинской практике лечебно-профилактических учреждений системы здравоохранения приоритетных отечественных лекарственных средств, в т.ч. оригинальных 3 Производство лекарственных средств∗ определение перечня приоритетных для импортозамещения дженериков, импорт которых занимает большую долю, как в натуральном, так и в денежном выражении рассмотрение вопроса дальнейшего снижения таможенных тарифов (таможенная пошлина, акциз, НДС) до нулевой ставки на импортируемые субстанции, вспомогательные вещества, первичные упаковочные материалы и сырье для их производства для ускоренной модернизации действующих производств предусматривается рассмотрение вопроса дальнейшего снижения таможенных тарифов до нулевой ставки на: импортируемое технологическое и лабораторное оборудование для производства лекарственных веществ (субстанции), лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

запчасти для технологического и лабораторного оборудования;

строительные конструкции (для чистых комнат), материалы и оборудования для организации фармацевтического производства, системы кондиционирования и вентиляции для применения на фармацевтических производствах рассмотрение возможности предоставления преференции по земельному налогу и по налогу на имущество на 3 года с момента получения права владения для новых фармацевтических производств 4 Обеспечение качества лекарственных средств и изделий медицинского назначения создание системы управления качеством всего цикла оборота лекарственных средств путем внедрения требований GxP (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP) создание государственной системы подготовки кадров – инспекторов GMP, с целью проведения постоянного консультирования и обучения персонала производственных предприятий создание и публикация официальных методических пособий по внедрению Правил GxP (GLP, GCP, GMP, GDP, GPP), организация курсов, консультаций и других мероприятий, направленных на повышение квалификаций по их внедрению на базе ГУП с разъяснением трактовки требований с приведением практических примеров для производителей создание лаборатории, соответствующей международному стандарту GLP, на базе Института химии растительных веществ Академии наук внедрение международного стандарта GCP в Ташкентской медицинской академии, Республиканских специализированных центрах и других государственных лечебно-профилактических учреждениях и сертификация данных центров в соответствующих международных организациях для признания результатов проведенных исследований 5 Оптовая и розничная реализация лекарственных средств и изделий медицинского назначения проведение системного контроля за соблюдением оптовыми и розничными организациями установленного порядка государственного регулирования цен на них усиление работы по борьбе с оборотом недоброкачественных либо фальсифицированных лекарственных средств и изделий медицинского назначения изменение ОКЭД кода организаций, занимающихся фармацевтической деятельностью, с кода субъекта предпринимательства на код организаций здравоохранения организация и развитие аптечной сети, розничных и оптовых предприятий и организаций всех форм собственности на основе внедрения стандартов GDP и GPP пересмотр в сторону значительного снижения комиссионного сбора за заключаемые сделки через УзРТСБ и портал госзакупок введение пониженных тарифов для рекламы отечественных производителей и продукции фармацевтических производителей на телевидении ∗ Лекарственные средства и изделия медицинского назначения в республике производят 152 фармацевтических предприятия. В силу особенностей территориально-географического положения Узбекистан представляет собой перспективную базу для производства: субстанций и готовых лекарственных препаратов из растительного сырья;

субстанций и лекарственных средств из неорганического и минерального сырья;

радиофармпрепаратов;

изделий медицинского назначения. Узбекскими производителями обеспечивается 27% от объёма потребления лекарственных препаратов, входящих в Список основных лекарственных средств (СОЛС). По некоторым видам востребованных препаратов в инъекционной и инфузионной форме достигнуто импортозамещение более 80%. Также с целью обеспечения эффективной реализации Концепции планируется: создание Координационного совета при Президенте по мониторингу реализации Концепции с включением представителей органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры, представителей Олий Мажлиса и общественности, Ассоциации предприятий фармацевтической промышленности;

наделение Национального агентства проектного управления функциями по разработке Программы развития фармацевтической отрасли до 2022 года как практического инструмента реализации Концепции, в рамках которой должно быть предусмотрено детальное описание реализуемых мероприятий, включая сроки реализации, индикаторы эффективности и их значения, финансово-экономическое обоснование, источники финансирования, основных исполнителей и соисполнителей, перечень необходимых законодательных и нормативных правовых актов. norma.uz