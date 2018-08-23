ФАС посчитала краснодарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» нарушителем закона «О рекламе»

Московское УФАС признало недостоверной гарантию «100% результата» в рекламе краснодарского филиала Межотраслевого научно-технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. В этом заявление антимонопольное ведомство обнаружило нарушение п. 6 ч. 3 ст. 5 закона «О рекламе».

По данным УФАС, офтальмологический центр распространял в социальной сети Instagram рекламу «Лазерная коррекция зрения 100% результат». «Организм каждого человека индивидуален и может по-разному воспринимать какое-либо медицинское вмешательство, результаты не всегда положительные», – полагают в антимонопольной службе.

Рассмотрение дела назначено на 23 августа. В случае если нарушение будет доказано, центру, в соответствии со ст. 14.3 КоАП РФ, может быть назначен штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.

МНТК «Микрохирургия глаза» образован в 1986 году путем реорганизации Московского научно-исследовательского института микрохирургии глаза (МНИИ МГ), возглавляемого Святославом Федоровым. В настоящее время это подведомственная Минздраву РФ сеть из 11 центров. Помимо головной организации в Москве филиалы МНТК действуют в Волгограде, Иркутске, Калуге, Краснодаре, Новосибирске, Оренбурге, Тамбове, Санкт-Петербурге, Чебоксарах и Хабаровске. Генеральный директор комплекса – доктор медицинских наук, профессор Александр Чухраёв.

Источник: Московское УФАС

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