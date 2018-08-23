Минздрав предложит Московскому эндокринному заводу производить ректальную форму диазепама

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова встретилась с представителями некоммерческих организаций (НКО) после обращения детского хосписа «Дом с маяком» и фонда помощи хосписам «Вера» к Президенту РФ по поводу недоступности терапии для неизлечимо больных и пациентов с эпилепсией, так как некоторые необходимые им противосудорожные препараты не зарегистрированы. Минздрав и НКО продумали решение этой проблемы, в частности, запуск производства неинвазивных форм детских противоэпилептических препаратов на Московском эндокринном заводе (МЭЗ).

«Эксперты сегодня правильно сказали, что у нас присутствуют все необходимые препараты. Другое дело, что действительно нет неинвазивных форм, которые нужны в самом начале приступа, чтобы максимально быстро помочь ребенку. Не всегда есть время ждать «скорую», чтобы ввести препарат внутривенно, а внутримышечно он действует не так быстро», – сказала Скворцова.

Министр сообщила, что специалисты включили лекарственные формы в клинические рекомендации по обезболиванию больных, но зарубежные компании не захотели выходить на российский рынок, объясняя это отсутствием экономической выгоды. В сентябре Минздрав обсудит с МЭЗ возможность запуска собственного производства ректальных форм необходимых лекарств, таких как диазепам.

Помимо этого, министерство предложило поручить аптекам самостоятельно производить формы препаратов на основе субстанций. Сегодня насчитывается 206 аптечных учреждений с разрешением на изготовление лекарств в 42 регионах. Ведомство разработает рекомендации по производству лекарственных форм, а также поручит создать такие аптеки в остальных субъектах РФ, пообещала Скворцова.

Еще одно решение проблемы доступности лекарственной терапии – централизованный государственный ввоз препаратов, не зарегистрированных в стране. Этот механизм Минздрав планирует проработать не только в отношении противоэпилептических лекарств. Однако, как подчеркивает Скворцова, это наиболее сложный путь, который будет применяться в безальтернативных случаях.

Глава Минздрава также сообщила, что сегодня в России зарегистрировано 212 противоэпилептических препаратов, 115 из которых – российского производства. Для сравнения: в 2012 году было 53 препарата. По словам министра, в сентябре в РФ зарегистрируют еще шесть лекарственных средств (более 10 с учетом разных форм), а клинические исследования сейчас проходят еще шесть препаратов.

Министр прокомментировала заявление НКО о том, что Минздрав занижает статистику по числу детей, нуждающихся в терапии, считая, что их в стране всего семь.

«Общение с фондами показало, что не всегда мы получаем адекватную информацию от регионов. Семь человек – это то, что показали 77 регионов РФ. Очевидно, что это число преуменьшено и не является абсолютно объективным. Но и 23 тысячи тоже не совсем объективная цифра. По итогам встречи мы решили, что будем выгружать данные от фондов ОМС, перепроверять цифры от регионов и получать информацию от некоммерческих организаций. Все эти данные уже и будем сводить в общий показатель», – подчеркнула Скворцова.

В середине октября НКО и Минздрав проведут вторую встречу, на которой обсудят первые шаги по решению названных проблем.

Накануне детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера» и родители неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой внедрить механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными лекарствами или их детскими формами, согласно рекомендациям ВОЗ и Международным стандартам лечения эпилепсии.

В НКО заявили, что Минздрав некорректно оценивает численность таких пациентов. «Мы отправили запросы во все субъекты федерации, чтобы выяснить, сколько всего детей, страдающих различными эпилептическими синдромами, нуждаются в не зарегистрированных у нас лекарствах. Нам ответили 77 регионов. И на все 77 регионов у нас всего семь таких детей. Да, где-то возможен недоучет, но в любом случае речь идет не о тысячах детей», – сказала Вероника Скворцова в интервью «Комсомольской правде».

В Минздраве поспешили выступить с официальным комментарием, в котором повторили, что информацию о семи детях предоставили регионы. «Не исключаем, что число таких пациентов может быть больше, именно поэтому активно контактируем с производителями, чтобы обеспечить потребность в отечественных препаратах», – говорится в сообщении ведомства.

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