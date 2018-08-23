Amazon взял на работу известного в США кардиолога

Интернет-ритейлер Amazon нанял известного в США кардиолога Маулика Маймудара. О переходе в Amazon сообщил cам Маймудар на своей странице в Twitter, однако не уточнил, к какой именно команде присоединится.

До перехода в Amazon доктор медицинских наук Маулик Маймудар работал клиническим кардиологом в Массачусетской больнице общего профиля (Massachusetts General Hospital), а также заместителем директора Лаборатории по трансформации здравоохранения (MGH Healthcare Transformation Lab). Помимо этого, он читал лекции в Массачусетском технологическом институте. В его послужном списке также есть опыт работы в таких технологических компаниях, как Biofourmis (удаленный мониторинг пациентов), HiLabs (сбор и анализ данных в области здравоохранения), Quanttus (разработка приложения для контроля кровяного давления на запястье).

«Очень эмоциональный день: после десятилетия преподавания я решил закончить академическую карьеру и взять на себя волнующую и ответственную роль в @amazon, – написал в понедельник Маулик Маймудар. – Единственная причина, почему я воспользовался этой возможностью, – шанс сделать по-настоящему значимый вклад в здоровье и благополучие тысяч из миллионов людей по всему миру».

В Amazon от комментариев отказались.

Новость о том, что онлайн-ритейлер нанял на работу топового кардиолога и одновременно специалиста по IT, рассматривается как очередная попытка компании углубиться в сферу здравоохранения. Уже известно о разработке таких проектов Amazon, как продажа медицинских товаров клиникам и больницам, телемедицина, продажа AI и других технологий профильным компаниям, онлайн-аптека PillPack, корпоративное медицинское сопровождение холдинга Berkshire Hathaway и банка J.P. Morgan. Ранее интернет-ритейлер привлек к себе в команду двух профильных экспертов – специалиста по первичной медико-санитарной помощи Мартина Левина и Таху Касс-Хаута, бывшего сотрудника по вопросам здравоохранения в FDA.

Кардиологи пользуются спросом у технологических компаний, работающих в здравоохранении. Например, кардиологом является Джессика Мега, главный медицинский сотрудник исследовательской организации Verily (вместе с Google входит в холдинг Alphabet). Профильное образование имеет также Фредди Абноуси, старший медицинский специалист в Facebook.

«Это удивительный тренд, который демонстрирует, что все крупные технологичные игроки, такие как Amazon, Google и Apple, понимают, что самое распространенное заболевание в мире – это болезнь сердца, – заметил Вик Гундотра, бывший старший вице-президент Google. – Это одна из самых крупных областей, где технологии могут внести вклад в диагностику и исследование заболеваний».

Источник: CNBC

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