Москва поможет фармпредприятиям, приобретающим оборудование для маркировки

Москва увеличила размер субсидий промышленным предприятиям, приобретающим оборудование отечественного производства. Соответствующее постановление было принято на заседании Президиума Правительства Москвы.

«Необходимо принять ряд очень важных решений по поддержке промышленных предприятий города Москвы. В частности, практически на 40 процентов увеличить компенсацию расходов по лизинговым платежам, почти в два раза увеличить компенсацию расходов, связанных с выплатой процентов за кредит, а также расширить перечень оборудования, на которое распространяются меры поддержки», — сказал Сергей Собянин.

Доля возмещаемых затрат на оплату аренды взятого в лизинг российского оборудования увеличивается с 25 до 35 процентов. А затраты на уплату процентов по кредитным договорам на приобретение такого оборудования будут возмещаться в размере ключевой ставки Центробанка России, увеличенной на пять процентных пунктов.

Сейчас ставка составляет 7,5 процента, уточнил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Алексей Фурсин.

«Для отечественного оборудования предлагается поднять ставку на пять пунктов, но не выше ставки по договору кредитования. То есть 12,5 процента может быть возвращено», — сказал он.

Такие инициативы были поддержаны предпринимательским сообществом и промышленными предприятиями.

В перечень оборудования, на которое распространяется субсидия, включены установки для локальных очистных сооружений и оборудование для нанесения маркировки и кодов на готовую продукцию.

Ожидается, что такие меры будут стимулировать производителей закупать отечественное оборудование, позволят предприятиям выполнить предъявляемые к ним требования по экологической безопасности, а также будут способствовать сокращению производства контрафактной промышленной продукции.

В обсуждении вопроса принял участие генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев. По его словам, сегодня столичным фармацевтическим компаниям приходится конкурировать не только с иностранными коллегами, но и с региональными предприятиями, которые существенно экономят на зарплате сотрудникам, на стоимости земли и подключении к сетям.

«Безусловно, Правительство Москвы делает огромные шаги нам навстречу, и мы признательны за те меры поддержки, которые предложены промышленным предприятиям города, чтобы мы не только оставались конкурентоспособными внутри страны, но и имели экспортный потенциал. Так, придание статуса промышленного комплекса снижает бремя налогообложения на прибыль, имущество и аренду земли», — сказал Михаил Фонарев.

При этом иногда даже таких мер недостаточно. Сегодня в компании действует 11 производственных линий, где выпускается 90 наименований лекарственных препаратов. Из них 80 относится к категории жизненно необходимых и важнейших. Ежегодно компенсировать получается только от трех до пяти процентов затраченных на изготовление средств.

А с 2020 года предприятие, кроме обеспечения более высоких заработных плат сотрудникам и лучших условий труда, должно ввести обязательную маркировку товаров. Чтобы закупить соответствующее программное обеспечение и технику, понадобится около 100 миллионов рублей.

«Оборудование каждой производственной линии обойдется от трех до восьми миллионов рублей в зависимости от того, используется на производстве ручной или автоматизированный труд, — уточнил Михаил Фонарев. — Если мы открываем дополнительные мощности, это еще 150 миллионов рублей».

По его словам, решение увеличить размер субсидий промышленным предприятиям и расширить компенсации расходов на оборудование для нанесения маркировки — очень важный шаг, который поможет столичным компаниям оставаться конкурентоспособными.

ИСТОЧНИК: ПРЕСС-СЛУЖБА МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

gmpnews