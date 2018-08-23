Маркировка лекарств в ЕС может привести к отмене продажи лекарств по частям в Латвии

В связи с введением регламента Евросоюза (ЕС) о верификации лекарств может прекратиться выдача медикаментов по частям в Латвии, об этом говорили эксперты на семинаре «Система верификации лекарств: возможности и риски для пациентов».

В разговоре о регламенте ЕС о верификации лекарств прозвучали опасения относительно будущего выдачи медикаментов по частям, что является привычной практикой для жителей Латвии.

Член правления Латвийской организации по верификации лекарств Санта Бичковича-Вавжика рассказала, что выдача медикаментов по частям может продолжиться, главное — верифицировать всю упаковку.

Представитель Латвийской ассоциации оптовых торговцев лекарствами Марцис Рутулис сказал, что призовет своих членов, которые составляют 90% рынка, прекратить практику продажи медикаментов по частям, так как открытая упаковка порождает различные риски, снижая вероятность получения пациентами проверенных и безопасных лекарств. Поэтому он считает, что в интересах пациентов не продавать медикаменты таким образом.

Бывший руководитель Службы госдоходов и исполнительный директор Ассоциации работодателей в сфере здравоохранения Инара Петерсоне отметила, что при таком шаге важно учитывать покупательную способность людей, а в Латвии она не большая.

Сообщается, что 9 февраля следующего года во всей Европе вступит в силу новый регламент о верификации лекарств. Это означает, что производители медикаментов должны будут маркировать все упаковки с лекарствами уникальным кодом, а перед передачей лекарств пациентам аптеки и лечебные учреждения будут проверять (верифицировать) медикаменты. Смысл регламента — передать пациенту на последнем звене лекарственной цепи проверенный и безопасный медикамент. Регламент понадобился из-за того, что в Европе растет объем лекарственного фальсификата, угрожающего здоровью и жизни пациентов.

bnn-news