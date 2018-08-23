В I полугодии в России было изъято из обращения 453 серии лекарственных средств

В результате проведенных Росздравнадзором мероприятий за 1-е полугодие 2018 года всего было изъято из обращения 453 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям:
|Лекарственные средства и фармацевтические субстанции
|Количество торговых наименований
|Количество серий
|Недоброкачественные лекарственные средства
|84
|132
|Лекарственные средства, которые отозваны производителями (импортерами)
|84
|308
|Фальсифицированные препараты
|4
|5
|Незарегистрированные препараты
|1
|1
|Фальсифицированные фармацевтические субстанцииПрепараты, изготовленные из них
|——
|——
|Контрафактные лекарственные средства
|6
|7
|ИТОГО: 179
|453
Динамика изъятия из обращения лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям, за период 2012 г. – 1-е полугодие 2018 г. представлена на диаграмме:
Динамика выявления недоброкачественных лекарственных средств за период 2012 г. — 1-е полугодие 2018 г. представлена на диаграмме:
Доля серий недоброкачественных лекарственных средств отечественного производства составила 55,3% (46 торговых наименований 73 серий), зарубежного производства – 44,7% (38 торговых наименований 59 серий).
Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, изъятых из обращения в 1-м полугодии 2018 года (по количеству серий), представлена в таблице:
|№ п/п
|Показатель несоответствия
|Доля, %
|1
|Количественное определение
|19,1
|2
|Посторонние примеси
|18
|3
|Описание
|9,8
|4
|Подлинность
|7,7
|4
|Механические включения
|7,1
|5
|Маркировка
|5,5
|6
|Растворение
|5,5
|7
|Другие показатели
|27,3
Структура недоброкачественных лекарственных средств, изъятых в 1-м полугодии 2018 года, по лекарственным формам представлена в таблице:
|Лекарственные формы
|Всего, %
|Жидкие ЛФ(растворы, концентраты, суспензии (взвеси), эмульсии, настои и отвары, сиропы, настойки, экстракты, спреи, бальзамы, капли, масла)
|51,5
|Твердые ЛФ(таблетки, драже, гранулы, порошки, сборы, капсулы, карандаши лекарственные, пеллеты, лиофилизаты)
|46,2
|Мягкие ЛФ(мази, гели, кремы, пасты, суппозитории, пилюли, линименты, капсулы)
|2,3
Динамика выявления фальсифицированных лекарственных средств за период 2012 г. – июнь 2018 г. представлена на диаграмме: