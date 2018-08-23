В I полугодии в России было изъято из обращения 453 серии лекарственных средств

В результате проведенных Росздравнадзором мероприятий за 1-е полугодие 2018 года всего было изъято из обращения 453 серии лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям:

Лекарственные средства и фармацевтические субстанции Количество торговых наименований Количество серий Недоброкачественные лекарственные средства 84 132 Лекарственные средства, которые отозваны производителями (импортерами) 84 308 Фальсифицированные препараты 4 5 Незарегистрированные препараты 1 1 Фальсифицированные фармацевтические субстанцииПрепараты, изготовленные из них —— —— Контрафактные лекарственные средства 6 7 ИТОГО: 179 453

Динамика изъятия из обращения лекарственных средств, качество которых не отвечает установленным требованиям, за период 2012 г. – 1-е полугодие 2018 г. представлена на диаграмме:

Динамика выявления недоброкачественных лекарственных средств за период 2012 г. — 1-е полугодие 2018 г. представлена на диаграмме:

Доля серий недоброкачественных лекарственных средств отечественного производства составила 55,3% (46 торговых наименований 73 серий), зарубежного производства – 44,7% (38 торговых наименований 59 серий).

Структура показателей несоответствия качества лекарственных средств, изъятых из обращения в 1-м полугодии 2018 года (по количеству серий), представлена в таблице:

№ п/п Показатель несоответствия Доля, % 1 Количественное определение 19,1 2 Посторонние примеси 18 3 Описание 9,8 4 Подлинность 7,7 4 Механические включения 7,1 5 Маркировка 5,5 6 Растворение 5,5 7 Другие показатели 27,3

Структура недоброкачественных лекарственных средств, изъятых в 1-м полугодии 2018 года, по лекарственным формам представлена в таблице:

Лекарственные формы Всего, % Жидкие ЛФ(растворы, концентраты, суспензии (взвеси), эмульсии, настои и отвары, сиропы, настойки, экстракты, спреи, бальзамы, капли, масла) 51,5 Твердые ЛФ(таблетки, драже, гранулы, порошки, сборы, капсулы, карандаши лекарственные, пеллеты, лиофилизаты) 46,2 Мягкие ЛФ(мази, гели, кремы, пасты, суппозитории, пилюли, линименты, капсулы) 2,3

Динамика выявления фальсифицированных лекарственных средств за период 2012 г. – июнь 2018 г. представлена на диаграмме:

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