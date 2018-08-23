Grindeks и Институт органического синтеза Латвии создают новый препарат

Договор о сотрудничестве между фармацевтической компанией Grindeks и Латвийским институтом органического синтеза связан с работой над новым препаратом. Об этом в интервью Latvijas Radio рассказал директор института Освальд Пугович.

«Работая сообща, мы надеемся развить новое кардиозащитное лекарственное средство, которое было разработано пять лет назад в институте органического синтеза. Затем его совершенствовал Grindeks, и сейчас компания дошла до клинических испытаний. Наступил момент, когда мы должны обсудить и зафиксировать дальнейшие принципы сотрудничества», — объяснил Пугович.

Он отметил, что в Латвии впервые со времен восстановления независимости было получено вещество, дошедшее до клинических испытаний. В связи с этим возникли и новые вызовы. «Этот договор нужен, чтобы мы больше доверяли друг другу, могли бы работать вместе», — добавляет Пугович.

Ученым договор позволит выступать с предложениями о развитии нового лекарства. Например, во время клинических испытаний они смогут рекомендовать направления исследований, которые будет оценивать Grindeks.

Директор института отметил — «если все пойдет хорошо», то новый медикамент появится на полках аптек через четыре года.

gmpnews