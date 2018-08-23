Аптечный рынок в I полугодии 2018 года вырос только на 2,6%

Согласно аналитическому отчету DSM Group, рейтинг аптечных сетей в последние периоды динамично меняется. Причём если раньше изменения были только в нижней части таблицы, то сейчас борьба происходит и на верхних строчках. Так, заметно выросла доля «Эркафарм» за счёт присоединения к сети «Самсон-фарма». Активно развивается «Мелодия здоровья» — относительно 1 полугодия 2017 года сеть поднялась в рейтинге на 6 строчек и заняла 6 место. Аптечная сеть «Мега Фарм» имеет уже в своём составе почти 1 000 точек и попала по итогам этого рейтинга на 17 строчку.

В рейтинге уже 11 участников, которые имеют в своём составе более 1 000 точек. В прошлом году таких сетей было всего 7. Совокупно топ-30 управляют 30 400 аптеками, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 48% от генеральной совокупности.

В результате как органического роста, так и приобретения лидерами рейтинга других сетей, совокупный оборот топ-30 игроков вырос на 32%. При этом аптечный рынок в 1 полугодии 2018 года вырос только на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 605 млрд руб. (учтён оборот лекарственных средств и парафармацевтических групп товаров, реализуемых через аптеки). За счёт этого доля топ-30 на рынке увеличилась до 61%.