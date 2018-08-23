Аптечный рынок в I полугодии 2018 года вырос только на 2,6%

Согласно аналитическому отчету DSM Group, рейтинг аптечных сетей в последние периоды динамично меняется. Причём если раньше изменения были только в нижней части таблицы, то сейчас борьба происходит и на верхних строчках. Так, заметно выросла доля «Эркафарм» за счёт присоединения к сети «Самсон-фарма». Активно развивается «Мелодия здоровья» — относительно 1 полугодия 2017 года сеть поднялась в рейтинге на 6 строчек и заняла 6 место. Аптечная сеть «Мега Фарм» имеет уже в своём составе почти 1 000 точек и попала по итогам этого рейтинга на 17 строчку.
В рейтинге уже 11 участников, которые имеют в своём составе более 1 000 точек. В прошлом году таких сетей было всего 7. Совокупно топ-30 управляют 30 400 аптеками, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 48% от генеральной совокупности.
В результате как органического роста, так и приобретения лидерами рейтинга других сетей, совокупный оборот топ-30 игроков вырос на 32%. При этом аптечный рынок в 1 полугодии 2018 года вырос только на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 605 млрд руб. (учтён оборот лекарственных средств и парафармацевтических групп товаров, реализуемых через аптеки). За счёт этого доля топ-30 на рынке увеличилась до 61%.
|
Рейтинг
|
Аптечные сети
|
Объём, млрд. руб.
|
Доля на коммерческом сегменте,
|
Прирост оборота по сравнению с
|
Количество точек продаж
|
1П 2018
|
1П 2017
|
1
|АСНА
|
72,8
|
12,0%
|
47%
|
8 461
|
2
|Ригла
|
33,1
|
5,5%
|
25%
|
2 219
|
3
|Эркафарм
|
30,6
|
5,1%
|
51%
|
1 222
|
4
|Имплозия
|
24,1
|
4,0%
|
11%
|
2 594
|
5
|Аптечная сеть «36,6»
|
23,6
|
3,9%
|
-15%
|
1 341
|
6
|Мелодия здоровья
|
18,0
|
3,0%
|
122%
|
2 151
|
7
|Планета здоровья
|
17,0
|
2,8%
|
20%
|
1 450
|
8
|Нео-Фарм
|
16,4
|
2,7%
|
37%
|
522
|
9
|Вита
|
14,5
|
2,4%
|
66%
|
1 300
|
10
|ИРИС
|
14,5
|
2,4%
|
18%
|
1 344
|
11
|Апрель (Краснодар)
|
14,1
|
2,3%
|
51%
|
1 160
|
12
|Фармленд (Уфа)
|
11,9
|
2,0%
|
28%
|
1 052
|
13
|Аптека-Таймер
|
9,1
|
1,5%
|
13%
|
700
|
14
|Фармаимпекс
|
8,4
|
1,4%
|
27%
|
774
|
15
|36,7С & Максавит
|
7,9
|
1,3%
|
24%
|
445
|
16
|Фармацевт+
|
6,7
|
1,1%
|
26%
|
348
|
17
|Мега Фарм
|
5,6
|
0,9%
|
402%
|
969
|
18
|Родник здоровья & ЛекОптТорг + Аптека для бережливых
|
5,0
|
0,8%
|
12%
|
193
|
19
|Новая аптека & Аптека Миницен
|
4,9
|
0,8%
|
8%
|
158
|
20
|Невис
|
4,5
|
0,7%
|
9%
|
403
|
21
|Здоров.ру
|
4,2
|
0,7%
|
29%
|
64
|
22
|Губернские аптеки
|
3,8
|
0,6%
|
-4%
|
259
|
23
|Алоэ
|
3,4
|
0,6%
|
38%
|
266
|
24
|Здоровье (Усть-Лабинск)
|
2,7
|
0,4%
|
32%
|
130
|
25
|Дешевая аптека
|
2,6
|
0,4%
|
2%
|
85
|
26
|Фармэконом
|
2,6
|
0,4%
|
13%
|
95
|
27
|Антей
|
2,5
|
0,4%
|
15%
|
215
|
28
|Петербургские аптеки
|
2,5
|
0,4%
|
12%
|
85
|
29
|Алия-Фарм
|
2,3
|
0,4%
|
6%
|
144
|
30
|Областной аптечный склад (Челябинск)
|
2,0
|
0,3%
|
-7%
|
251
|Рейтинг маркетинговых ассоциаций
|ПроАптека
|
30,9
|
5,1%
|
22%
|
4 932
|МФО
|
20,5
|
3,4%
|
-5%
|
2 364
|Весна
|
8,3
|
1,4%
|
3%
|
1 102