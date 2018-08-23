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Аптечный рынок в I полугодии 2018 года вырос только на 2,6%

Согласно аналитическому отчету DSM Group, рейтинг аптечных сетей в последние периоды динамично меняется. Причём если раньше изменения были только в нижней части таблицы, то сейчас борьба происходит и на верхних строчках. Так, заметно выросла доля «Эркафарм» за счёт присоединения к сети «Самсон-фарма». Активно развивается «Мелодия здоровья» — относительно 1 полугодия 2017 года сеть поднялась в рейтинге на 6 строчек и заняла 6 место. Аптечная сеть «Мега Фарм» имеет уже в своём составе почти 1 000 точек и попала по итогам этого рейтинга на 17 строчку.

В рейтинге уже 11 участников, которые имеют в своём составе более 1 000 точек. В прошлом году таких сетей было всего 7. Совокупно топ-30 управляют 30 400 аптеками, таким образом, их доля составляет в количественном выражении 48% от генеральной совокупности.

В результате как органического роста, так и приобретения лидерами рейтинга других сетей, совокупный оборот топ-30 игроков вырос на 32%. При этом аптечный рынок в 1 полугодии 2018 года вырос только на 2,6% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 605 млрд руб. (учтён оборот лекарственных средств и парафармацевтических групп товаров, реализуемых через аптеки). За счёт этого доля топ-30 на рынке увеличилась до 61%.

Рейтинг

Аптечные сети

Объём, млрд. руб.

Доля на коммерческом сегменте,

Прирост оборота по сравнению с

Количество точек продаж

1П 2018

1П 2017

1

 АСНА

72,8

12,0%

47%

8 461

2

 Ригла

33,1

5,5%

25%

2 219

3

 Эркафарм

30,6

5,1%

51%

1 222

4

 Имплозия

24,1

4,0%

11%

2 594

5

 Аптечная сеть «36,6»

23,6

3,9%

-15%

1 341

6

 Мелодия здоровья

18,0

3,0%

122%

2 151

7

 Планета здоровья

17,0

2,8%

20%

1 450

8

 Нео-Фарм

16,4

2,7%

37%

522

9

 Вита

14,5

2,4%

66%

1 300

10

 ИРИС

14,5

2,4%

18%

1 344

11

 Апрель (Краснодар)

14,1

2,3%

51%

1 160

12

 Фармленд (Уфа)

11,9

2,0%

28%

1 052

13

 Аптека-Таймер

9,1

1,5%

13%

700

14

 Фармаимпекс

8,4

1,4%

27%

774

15

 36,7С & Максавит

7,9

1,3%

24%

445

16

 Фармацевт+

6,7

1,1%

26%

348

17

 Мега Фарм

5,6

0,9%

402%

969

18

 Родник здоровья & ЛекОптТорг + Аптека для бережливых

5,0

0,8%

12%

193

19

 Новая аптека & Аптека Миницен

4,9

0,8%

8%

158

20

 Невис

4,5

0,7%

9%

403

21

 Здоров.ру

4,2

0,7%

29%

64

22

 Губернские аптеки

3,8

0,6%

-4%

259

23

 Алоэ

3,4

0,6%

38%

266

24

 Здоровье (Усть-Лабинск)

2,7

0,4%

32%

130

25

 Дешевая аптека

2,6

0,4%

2%

85

26

 Фармэконом

2,6

0,4%

13%

95

27

 Антей

2,5

0,4%

15%

215

28

 Петербургские аптеки

2,5

0,4%

12%

85

29

 Алия-Фарм

2,3

0,4%

6%

144

30

 Областной аптечный склад (Челябинск)

2,0

0,3%

-7%

251
Рейтинг маркетинговых ассоциаций
ПроАптека

30,9

5,1%

22%

4 932
МФО

20,5

3,4%

-5%

2 364
Весна

8,3

1,4%

3%

1 102

gmpnews

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Август 22, 2018 | Просмотров: 144