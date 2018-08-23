Минздрав дал разъяснения по вопросу ввоза в Россию незарегистрированных лекарств

Минздрав России опубликовал разъяснение о ввозе в Россию незарегистрированных препаратов, как ответ на обращение фонда помощи хосписам «Вера», хосписа «Дом с маяком», а также родителей неизлечимо больных детей и детей, больных эпилепсией, президенту РФ Владимиру Путину. В данном обращении была просьба — наладить механизм быстрого обеспечения детей важными лекарствами.

Согласно заявлению Минздрава, в России зарегистрировано с учетом лекарственных форм 29 противоэпилептических лекарственных препаратов, предназначенных к применению у детей различного возраста, начиная с рождения.

Лекарственный препарат Диазепам представлен в РФ в следующих лекарственных формах: таблетки; таблетки покрытые оболочкой и раствор для внутривенного и внутримышечного введения. Все они разрешены для применения у детей, однако производители не подавали в Минздрав России заявки на регистрацию ректальной формы препарата Диазепам.

Минздравом России предложено включить в план мероприятий по проекту Стратегии «Фарма-2030» вопрос выпуска (ввоза) коммерчески невыгодных лекарственных препаратов, в том числе ректальной формы сильнодействующих противоэпилептических и обезболивающих лекарственных препаратов.

По инициативе Минздрава России была проведена совместная с Минпромторгом России работа, которая позволила зарегистрировать 8, а с учетом лекарственных форм и дозировок — 23 наркотических и сильнодействующих лекарственных препарата, разрешенных к применению с целью обезболивания у детей.

Минздрав России в свое время запрашивал информацию у регионов о количестве детей, нуждающихся в лекарственных препаратах, не зарегистрированных в России, для оказания паллиативной медицинской помощи. Предоставленная информация содержала данные лишь о 7 детях.

Минздрав не исключает, что число таких пациентов может быть больше, именно поэтому активно контактирует с производителями, чтобы обеспечить потребность в отечественных препаратах. Одновременно с этим, Минздрав России продолжает выдавать разрешения на ввоз незарегистрированных лекарственных препаратов в 5-дневный срок, в случае соответствующего решения врачебной комиссии. Средний срок рассмотрения документов Министерством составляет в таких случаях не более 3 дней. При этом ввоз лекарственных препаратов для личного использования по рецепту врача осуществляется без дополнительных ограничений.

gmpnews