Сможет ли фарма Intercept Pharmaceuticals достичь $8 млрд продаж?

Фармацевтическая компания Intercept Pharmaceuticals Inc. (ICPT, NASDAQ) может стать одним из основных продавцов препарата для лечения неалкогольного стеатогепатита. Адресный рынок может достигать 30 млн пациентов только в США и обеспечивать компании около $8 млрд годовых продаж. Но для этого препарат должен получить одобрение FDA.

Сегодня существует высокий неудовлетворенный спрос на лечение неалкогольного стеатогепатита – болезни, которая угрожает десяткам миллионов людей в США. В настоящее время не существует доступной терапии этого заболевания. Но препарат Ocaliva от Intercept Pharmaceuticals имеет наиболее высокие показатели улучшения в испытаниях, по сравнению с конкурентами. Так, в испытаниях Ocaliva показала улучшение у 45% пациентов, в то время как самый успешный конкурент MGL-3196 от компании Madrigal Pharmaceuticals Inc. (MDGL, NASDAQ) показал улучшение у 39% пациентов.

Ocaliva уже одобрен для лечения первичного желчного холангита (целевой рынок около 290 000), и в первой половине 2018 г. Intercept Pharmaceuticals на 53% увеличила продажи этого препарата. Дальнейший рост продаж будет связан с расширением применения Ocaliva. Результаты первой линии будут представлены в первой половине следующего года. Успешными будут считаться данные, которые покажут, что у пациентов уменьшается воспаление или разрастание тканей, или будут зафиксированы оба улучшения сразу.

Правда в прошлом году Intercept Pharmaceuticals постигла неудача. Тогда FDA опубликовала предупреждение после смерти пациента во время испытаний Ocaliva. После расследования Intercept Pharmaceuticals установила, что проблемы возникли из-за неправильного дозирования, то есть они не связаны с перспективностью препарата.

ИСТОЧНИК: ФРИДОМ ФИНАНС

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