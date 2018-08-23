Производственным аптекам могут поручить изготавливать незарегистрированные в РФ лекарства Сможет ли фарма Intercept Pharmaceuticals достичь $8 млрд продаж? » AbbVie удваивает усилия в области лечения онкозаболеваний Американская фармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») использовала эксклюзивное право на разработку и коммерциализацию экспериментального иммунопрепарата ARGX-115, разработанного бельгийско-голландской биотехнологической компанией Argenx («Ардженкс»), сообщает Reuters. Сумма выплат может составить до 625 млн долл. Акции Argenx выросли более чем на 6%. В портфеле Argenx несколько экспериментальных препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний на разных стадиях разработки. Часто компания сотрудничает с крупными фармпроизводителями. ARGX-115 проходит доклинические исследования. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»