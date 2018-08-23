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AbbVie удваивает усилия в области лечения онкозаболеваний

Американская фармацевтическая компания AbbVie («ЭббВи») использовала эксклюзивное право на разработку и коммерциализацию экспериментального иммунопрепарата ARGX-115, разработанного бельгийско-голландской биотехнологической компанией Argenx («Ардженкс»), сообщает Reuters.

Сумма выплат может составить до 625 млн долл. Акции Argenx выросли более чем на 6%.

В портфеле Argenx несколько экспериментальных препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний на разных стадиях разработки. Часто компания сотрудничает с крупными фармпроизводителями.

ARGX-115 проходит доклинические исследования.

Илья Дугин
«Фармацевтический вестник»

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Август 22, 2018 | Просмотров: 118