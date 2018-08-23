Новое назначение в FAVEA Group

FAVEA Group сообщает о кадровых изменениях в руководстве фирмы.

Генеральным директором компании назначен Владислав Клеандров. Одновременно Владислав занял должность директора ООО «ФАВЕА»

Владислав Клеандров сотрудничает с компанией FAVEA Group с 1997 года. В период с 2000 по 2015 год он возглавлял российское подразделение FAVEA Group.

Основной задачей в работе Владислава является: оперативное управление деятельностью компании, выполнение текущих договорных обязательств, развитие кадров и внутренних бизнес процессов в компании, а также финансовый контроль.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»