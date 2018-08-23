Разработчик препарата от ВИЧ перенесет производство на «Фармстандарт»

Входящая в группу «ХимРар» фармкомпания «Вириом», доли в которой недавно приобрели экс-замминистра промышленности и энергетики Андрей Реус и предприниматель Евгений Максимов, договорилась о производстве препарата от ВИЧ Элпида на мощностях «Фармстандарта» Виктора Харитонина. Соответствующее соглашение о намерениях стороны подписали 20 августа 2018 года. «Фармстандарт» может в дальнейшем войти в капитал «Вириома».

Сейчас Элпида выпускается на площадке «ХимРара». Трансфер Элпиды на мощности «Фармстандарт-лексредства» в Курске начнется уже в 2018 году. Там препарат будет производиться по полному циклу.

Элпида (эльсульфавирин) разработан компанией «Вириом» в сотрудничестве со швейцарской Roche при поддержке Минпромторга по программе «Фарма-2020» и зарегистрирован в июне 2017 года. Элпида пока единственный состоявшийся коммерческий продукт в портфеле «Вириома».

«В процессе разработки Элпиды мы получили поддержку со стороны государства и фармсообщества, включая компанию «Фармстандарт», – рассказала гендиректор «Вириома» Елена Якубова.

«Фармстандарт» может претендовать на долю в «Вириоме». «В дальнейшем мы рассматриваем возможность взаимодействия в части разработки комбинированных и пролонгированных форм Элпиды, в том числе путем кредитного финансирования разработок или участия в уставном капитале ООО «Вириом», – сообщил гендиректор «Фармстандарта» Григорий Потапов.

Новые формы на основе элсульфавирина, по словам Якубовой, разрабатываются при поддержке фонда «Сколково», от которого «Вириом» в 2016 году получил грант в 150 млн рублей. Еще один равноценный транш «Сколково» пообещал компании при условии софинансирования от «ХимРар венчурс».

От результатов работы по новым формам элсульфавирина будет во многом зависеть интерес «Фармстандарта» к участию в уставном капитале «Вириома», пояснили Vademecum в компании: «Препарат Элпида нам видится перспективным, так же как и иные разработки «Вириома».

В «Вириоме» сейчас создают лекарства от гриппа и гепатита С.

«Фармстандарт» с 2018 года занимается дистрибуцией Элпиды на российском рынке. По данным сайта госзакупок, госучреждения в текущем году заключили контракты на приобретение эльсульфавирина на 161,6 млн рублей, из них на 141 млн – с «Фармстандартом».

В этом году «Вириом» подал заявку на включение препарата в перечень ЖНВЛП, рассказали Vademecum в «Фармстандарте».

В ближайшее время ожидается регистрация Элпиды в странах СНГ, сотрудничество с «Фармстандартом» будет способствовать «реализации мощного экспортного потенциала препарата», считает Елена Якубова.

В марте 2018 года совладельцами «Вириома» стали партнер Виктора Харитонина Андрей Реус (7,14%) и Евгений Максимов (10,7%). Одновременно в капитале компании с 88% до 62,8% снизилась доля «ХимРара», с конца 2017 года заложенная в «Фармстандарте».

Андрей Реус участвовал и в других проектах Харитонина. С 2013 года Реус и его бывший коллега по Министерству промышленности и энергетики (упразднено) Андрей Дементьев стали совладельцами Международного биотехнологического центра «Генериум», основателем которого считается Харитонин. Реус и сейчас возглавляет в компании совет директоров. У Дементьева, Реуса (по 6,93%) и Харитонина (17,09%) есть доли в АО «Эс Джи Биотех» – их совместном предприятии с ирландской фармкомпанией Shire по поставке на российский рынок лекарств от гемофилии. Реус с конца 90-х работал в правительстве с Виктором Христенко (вице-премьером, а позднее – министром промышленности и энергетики).

Максимов близок к современному руководству Минпромторга. Он участвовал в ликвидируемом в настоящий момент ООО «Центр пластической и эндоскопической хирургии», основанном Натальей Мантуровой, женой главы Минпромторга Дениса Мантурова. Также Максимов возглавляет ООО «Финансовые системы», 50% в котором принадлежит полному тезке отца министра Валентину Мантурову.

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