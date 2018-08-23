Минздрав проверит случаи отказа пациентам во ввозе лекарств

Минздрав совместно с Росздравнадзором и Федеральным фондом ОМС проведут в регионах проверку по случаям отказа пациентам в праве на личный ввоз незарегистрированных лекарств. Об этом на встрече с журналистами сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

«Коллеги передали мне папку на рассмотрение с конкретными примерами – фамилии, имена и отчества пациентов, проживающих в конкретных регионах, и даже описание истории, когда им было отказано. С этим мы разберемся и примем превентивные меры, чтобы каждый гражданин мог права свои реализовывать в полном объеме», – сказала Скворцова на брифинге.

Ранее детский хоспис «Дом с маяком», фонд помощи хосписам «Вера» и родители неизлечимо больных детей и детей с эпилепсией обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой внедрить механизм быстрого обеспечения детей в России жизненно важными лекарствами или их детскими формами, согласно рекомендациям ВОЗ и Международным стандартам лечения эпилепсии. В НКО заявили, что Минздрав некорректно оценивает численность таких пациентов, говоря о семи таких пациентах по стране, в то время как их насчитывается не менее 23 тысяч.

В Минздраве поспешили выступить с официальным комментарием, в котором сослались на то, что информацию о семи детях предоставили регионы. «Не исключаем, что число таких пациентов может быть больше, именно поэтому активно контактируем с производителями, чтобы обеспечить потребность в отечественных препаратах», – говорится в сообщении ведомства.

После этого Скворцова провела встречу с представителями НКО, на которой были найдены пути решения проблемы недоступности терапии для неизлечимо больных и пациентов с эпилепсией, в частности, планируется запуск производства неинвазивных форм детских противоэпилептических препаратов на Московском эндокринном заводе.

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