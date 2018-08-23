Узбекистан согласовал строительство фармзавода с украинским «Фармак»

Председатель совета правления украинского фармацевтического предприятия «Фармак» Филя Жебровская и посол Узбекистана в Украине Алишер Абдуалиев согласовали строительство нового фармацевтического завода в Узбекистане.

Украинская сторона готова создать современное производство по выпуску фармацевтической продукции с высокой добавленной стоимостью на территории фармацевтической индустриальной зоны в Ташкентской области за счет привлечения прямых инвестиций на сумму 10 миллионов долларов.

По словам посла Узбекистана, этому предшествовал ряд проведенных встреч с посещением производственных предприятий «Фармак» и самое главное – принятие президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым решения о создании фармацевтических индустриальных зон на территории шести областей Узбекистана, где все предприятия будут освобождены на разные сроки от уплаты налогов.

«Новое предприятие с «Фармак» расширит ассортимент лекарств, которые производятся в Узбекистане, снизит зависимость от импортного производства и создаст базу для дальнейшего расширения фармацевтического кластера», – подчеркнул Абдуалиев.

Напомним, что «Фармак» – это одна из крупнейших в Украине фармкомпаний, основанная в 1925 году. Ее доля на украинском рынке лекарств – 19%. Она производит свыше 200 наименований препаратов, экспортирует продукцию в страны ЕС, СНГ, в том числе Узбекистан.

gmpnews