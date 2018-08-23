Минздрав зарегистрирует шесть новых препаратов против эпилепсии в сентябре

Ещё шесть препаратов находятся в завершающейся стадии клинических исследований, сообщила на брифинге 21 августа министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

«Уже в сентябре текущего года у нас регистрацию получат новые противоэпилептические лекарственные препараты, их всего шесть, но с учетом разных форм лекарственных и разных дозировок, соответственно, более десяти», — сказала она.

По словам министра, еще шесть противоэпилептических препаратов в неинвазивных формах находятся в стадии клинических исследований. «Эти клинические исследования уже в стадии завершения», — добавила Скворцова.

Министр напомнила, что в 2012 году на территории страны было зарегистрировано только 53 лекарственных препарата противоэпилептических, и из них 25 российских.

«На сегодняшний день в 2018 году — 212, то есть в 4 раза больше. В том числе 115 российских, это уже 54%», — уточнила она.

ТАСС