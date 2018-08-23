Сдачу нового корпуса завода медпрепаратов стоимостью 3 млрд рублей отложат на два года

Правительство РФ может перенести срок сдачи в эксплуатацию нового корпуса московского Государственного завода медицинских препаратов (ГосЗМП) с 2018 на 2020 год. Заказчиком-застройщиком будет назначен ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ), к которому в ноябре 2017 года присоединили ГосЗМП. Общую стоимость проекта предполагается оставить прежней – 3,12 млрд рублей.

Минпромторг разработал проект изменений в постановление правительства №184 от 31 марта 2018 года, сдвигающих на два года срок сдачи реконструируемого под производство новых лекарственных форм корпуса ГосЗМП. В 2011 году, на старте модернизации площадки, предполагалось, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2018 году.

Речь идет о реконструкции расположенного на шоссе Энтузиастов в Москве корпуса №2. Здесь должен появиться комплекс «чистых» помещений площадью 13 тысяч кв. м для производства новых видов лекарств. На пяти этажах реконструированного здания, согласно проекту, разместятся технологические лаборатории для разработки новых лекарственных препаратов, линии по выпуску безыгольных инъекторов и ампул для них, назальных спреев, жидких нестерильных форм, трансдермальных терапевтических систем, а также будут оборудованы склад готовой продукции, технические и подсобные помещения.

Также планируется перераспределить затраченные и планируемые к выделению средства под реконструкцию производственной площадки. В действующей редакции постановления на 2018 год выделено 250 млн рублей, в публикуемых изменениях сумма планируемых на текущий год затрат выросла до 500 млн рублей. Одновременно на те же 250 млн рублей (до 2,03 млрд рублей) снизилась сумма уже затраченных на реконструкцию средств.

В августе 2017 года стало известно, что Минпромторг намерен консолидировать фармацевтические предприятия, выпускающие наркотические вещества, – МЭЗ, ГосЗМП и Государственный химико-фармацевтический завод (ГХФЗ). В ноябре 2017 года распоряжением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом ГосЗМП был присоединен к МЭЗ. В октябре 2017 года Дмитрий Медведев подписал постановление об исключении ГосЗМП из прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2017–2019 годы.

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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