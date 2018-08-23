Одобрен антидот Эликвиса®, снижающий риск побочных эффектов при чрезвычайных ситуациях

Федеральное агентство по контролю за лекарственными препаратами и пищевыми продуктами США (FDA) одобрило первый и пока единственный антидот к ингибиторам Ха фактора – препарат Андекса® (андексанет альфа). Он представляет собой рекомбинантный Ха фактор свертывания, лишенный прокоагулянтной активности, и может быстро блокировать эффект прямых антикоагулянтов ингибиторов Ха фактора свертывания крови, таких как, например, Эликвис® (апиксабан) компании Pfizer. Эту регистрацию с нетерпением ожидали врачи-клиницисты различных специальностей, так как наличие антидота к все более часто используемым современным антикоагулянтам позволит повысить безопасность лечения, предотвратив или купировав жизнеугрожающие кровотечения.

Антикоагулянты, относящиеся к ингибиторам Ха фактора, блокируют ключевое звено внешнего и внутреннего пути системы свертывания крови, предотвращая образование тромбов в венозной и артериальной системе.

Современные пероральные антикоагулянты (ПОАК) обладают лучшим профилем безопасности по сравнению с традиционно применяемыми «старыми» антикоагулянтами – антагонистами витамина К. Среди областей их применения – профилактика кардиоэмболического инсульта при неклапанной фибрилляции предсердий, лечение тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и дальнейшая профилактика их рецидивов, тромбопрофилактика при эндопротезировании тазобедренного и коленного сустава.

Препарат Эликвис® при фибрилляции предсердий обладает лучшим соотношением эффективности и безопасности среди остальных ПОАК, показав в клинических исследованиях превосходство по профилактике инсульта и меньший риск больших кровотечений по сравнению с варфарином. Иногда существуют ситуации, когда необходимо быстро блокировать действие препарата, например, при проведении экстренной операции у пациента, недавно его принявшего, или при развитии жизнеугрожающего кровотечения.

«Одобрение антидота андексанет альфа – это большой шаг вперед в терапии пациентов с тромбоэмболическими состояниями и снижении риска осложнений, – отметил медицинский директор Pfizer Кирилл Тверской. – Теперь в моменты, когда каждая минута имеет значение, врачи смогут эффективнее и увереннее помогать пациентам».

gmpnews